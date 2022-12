Lewis Hamilton está en Argentina y sorprendió a todos.

Lewis Hamilton está de paso por Buenos Aires en camino a Tierra del Fuego

https://twitter.com/CarburandoTV/status/1608847371357528064 ¡@LewisHamilton está de paso por Buenos Aires en camino a Tierra del Fuego! De ahí partirá hacia la Antártida para pasar fin de año en un crucero privado con sus amigos. pic.twitter.com/spTbcEFocM — Carburando (@CarburandoTV) December 30, 2022

Y se grabó pasando por el frente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Avenida Figueroa Alcorta y escribió: "First time in Argentina, such a beautiful place" (Primera vez en Argentina, qué hermoso lugar).

Según lo que transcendió, Hamilton hizo una parada técnica en Capital Federal para luego irse con un grupo de amigos a pasar fin de año por un crucero por la Antártida. Todo de manera privada para cuidar la imagen del piloto y sus acompañantes.

Cuál será el calendario de la temporada 2023 de Fórmula 1