Leo Morales: "Muchos salimos ahogados al segundo tiempo".

GAS PIMIENTA EN EL VESTUARIO DE GIMNASIA Y BRONCA



Los jugadores del Lobo sufrieron en el descanso y expresaron su enojo tras el empate con Newell´s. pic.twitter.com/M7TRsyZTBx — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2023

En el entretiempo del partido entre Newell's y Gimnasia de la Plata en el Coloso, los jugadores del Lobo denunciaron que por las ventanas del vestuario visitante ingresó "gas pimienta". En ese momento el equipo Tripero ganaba 2-1 y era mayor a la Lepra.

Ante la respuesta positiva de la visita, el colegiado habló con los capitanes, Leonardo Morales y Lucas Hoyos, y decidió poner en marcha el complemento.

Una vez terminado el encuentro, Tarragona habló sobre el episodio en el vestuario e indicó: “Creo que afuera hubo problemas y entró un poco de gas pimienta por la rejilla. Pero estamos todos bien, nada grave”. Según su testimonio habría habido disturbios en las inmediaciones de la cancha rosarina.

El que también se refirió al tema fue el entrenador de Gimnasia, Sebastián Romero: “Hasta el momento no se ha ido el efecto porque seguimos tosiendo. Una pena porque es el momento para descansar, para estar tranquilos y fueron 15 minutos donde tuvimos poca charla porque uno tosía, el otro se tapaba, tratábamos de estar bien. Esperemos que no pase más esto porque no es bueno para nadie”.