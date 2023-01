Lautaro Osuna: "Lo veo muy bien a Patronato".

Osuna festejó el título de campeón del Reducido de la Primera B al igualar 0 a 0 frente a Villa San Carlos en el estadio de Gimnasia de La Plata. Es un logro que aún recuerda. “El ascenso significó algo histórico e inolvidable para el club y para mi. Creo que todo jugador sueña con ascender de categoría y más a un Nacional B”, dijo en principio y enfatizó: “Todavía no te lo puedo decir porque no jugué nunca, pero falta tan poco y debe ser una sensación única. Solo se que va ser algo mágico y va a quedar siempre en mi”.

Lautaro fue pedido por el cuerpo técnico del CADU que lo buscó y el 8 de junio de 2022 firmó su contrato. Respecto de su balance dentro de un 2022 inolvidable, sostuvo: “Hoy en día estoy muy tranquilo con mi balance. Se lo que puedo dar y estoy cada vez más confiando en mí mismo. Veo un gran año individual y muchas cosas por mejorar”.

“Me voy a proponer como todos los años mejorar como futbolista, persona y hacer un buen torneo. Quiero siempre llegar más lejos. Con sacrificio y humildad como siempre”, confesó respecto de sus metas en esta temporada.

LAUTARO OSUNA.JPG

Patronato integra la Zona A donde está precisamente el conjunto del entrerriano. Ambos elencos se verán las caras en la segunda fecha del Torneo Nacional. En este sentido Osuna habló del Rojinegro de Paraná y su pérdida de categoría. “Y miento si te digo que no me dolió el descenso porque tuve un pasado en el club. La verdad a mi no me fue bien, no tuve muchas oportunidades porque no le daban mucha bola a las inferiores. Igualmente le deseo lo mejor y que pronto pueda subir y estar en Primera porque es un club muy grande. No mereció el descenso. Lo veo muy bien al Patrón para esta temporada”.

Los futbolistas, todos, se acuerda de la familia, tanto en los éxitos como en los fracasos porque son los que siempre están. El atacante no fue la excepción. “Mi familia lo vive como yo. La familia es la que está en las buenas y malas. Cuando ascendimos era una locura Diamante, mucha gente me mando mensajes y me llamaron para decirme que estaban todos orgullosos de que otro diamantino deje el fútbol bien alto. Sin el apoyo de mi familia hoy en día no estaría donde estoy. Les debo todo”.

Además de su objetivos están las metas grupales y de eso hablo además Lautaro. “Y muchas metas tenemos. Primero que nada jugar, hacer un buen torneo y pelear como lo hicimos siempre. Si Dios quiere nos va a ir bien y vamos a tratar de llegar a lo más alto posible. La idea es poder pelear arriba el torneo, pero es muy difícil el Nacional B”.

Cabe recordar que Osuna es un delantero de punta, estuvo Patronato, Sanjustino, tuvo una gran chance para irse a River, pero por un tema familiar no se pudo ir. También jugó en Huracán, Belgrano, Viale Football Club y Cañadita Central, entre otros.