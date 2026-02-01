Uno Entre Rios | Ovación | Lautaro Martínez

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Lautaro Martínez abrió la cuenta para la victoria del conjunto Neroazzurro por 2 a 0 como visitante sobre Cremonese, por la fecha 23 de la Serie A.

1 de febrero 2026 · 17:35hs
Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, siempre determinante para el equipo italiano.

El delantero argentino Lautaro Martínez fue clave en el triunfo por 2 a 0 del Inter de Milán como visitante ante Cremonese, en un partido de la 23ª fecha de la Serie A de Italia. El Toro abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Piotr Zielinski sentenció el encuentro a los 31 del mismo periodo.

Con este resultado, el Neroazzurro se afianzó en la cima del campeonato italiano con 55 puntos y le sacaron ocho de diferencia al Milan, que deberá visitar al Bologna el próximo martes desde las 16.45.

Inter fue superior de principio a fin y dos goles en la primera mitad le bastaron para llevarse tres puntos del estadio Giovanni Zini con una gran actuación de Lautaro Martínez, goleador del campeonato italiano.

Lautaro Martínez abrió la cuenta

El ex-Racing se elevó por todo lo alto y conectó de cabeza un centro desde un tiro de esquina izquierdo, ejecutado por Federico Dimarco, para vencer las manos del arquero Emil Audero y poner el 1-0 en el marcador.

A los 31 minutos, Zielinski anotó un golazo con un disparo desde fuera del área que ingresó por el ángulo superior izquierdo del guardameta polaco y sentenció el triunfo de los comandados por Cristian Chivu.

En el resto de encuentros de la jornada, Como igualó sin goles ante Atalanta en un partido que contó con un fallo desde el punto penal del argentino Nicolás Paz, en los últimos instantes, quien rompió en llanto por errar la pena máxima que le hubiese dado el triunfo a los dirigidos por Cesc Fàbregas. Además, Torino se impuso 1-0 ante Lecce con un gol de Che Adams.

