Laureano Hopmeier recibe donaciones para poder medirse ante los mejores

Laureano no la tendrá fácil. Lamentablemente para él y otros tantos nadadores de Argentina, la competencia es autofinanciada y cada deportista tendrá que pagarse el combo completo (viaje, estadía, comidas, etc.) de su bolsillo. Para poder solventar este gasto, el paranaense tiene un bono contribución y comenzará a vender milanesas: “Mi Instagram es @laureanohopmeier y el Alias para colaborar es: laureanobrasil.mp”.

El nadador de la capital entrerriana comenzó con su amor a la natación en temprana edad. Arrancó a nadar a los 2 años en el Complejo Hipopótamo y a los 6 se mudó a Echagüe. En el Negro de calle 25 de mayo estuvo hasta el 2023, año en el que emigró a Unión de Santa Fe en busca de mejor infraestructura y mayor nivel personal. Esto, sumado a su rutina de entrenamiento, trajo consigo un sinfín de buenos resultados y el roce internacional que el oriundo de Paraná buscaba para su crecimiento como deportista de élite.

“Para llegar a Unión tuve que hablar con Carlos Scocco, mi entrenador en el Club Echagüe. A el le pareció una muy buena idea. Estuvo de acuerdo y me acompañó en la decisión. Hace casi ocho meses que estoy en Santa Fe. Aprendí un montón, los entrenamientos son muchos más fuertes con respecto a los que tenía en Paraná”, dijo a UNO el paranaense.

Laureano Hopmeier 2.jpg Laureano Hopmeier necesita ayuda para viajar a Brasil.

A su vez, el campeón nacional en Estilo Mariposa charló acerca de su desarrollo en la natación, los pasos a seguir para superar los límites y los sueños que tiene por delante. En primera instancia, se centró en la competencia a la que intentará llegar a mediados de octubre. “Salir primero en los 100 metros Mariposa me dio el lugar para estar en Brasil. Estoy re contento porque va a ser un torneo más con la Selección Argentina”, sentenció Hopmeier, que competirá en las categorías 2008 y 2009.

“Es un torneo al que nunca fui así que estoy preparado para ello. Ansioso también”, dijo el oriundo de Paraná en relación a lo que se vivirá en San Pablo, Brasil, del 14 al 17 de octubre. Para estar en el campeonato internacional, Laureano tiene una agenda ajustada y que requiere de mucho esfuerzo. Así detalló su rutina de entrenamiento: “Entreno doble turno todos los días. De lunes a viernes. Los sábados hago un turno y gimnasio meto tres días a la semana. Cada turno de natación dura dos horas y los del gym 1 hora o 1 hora y 30 minutos. A las 5.45 de la mañana tengo mi primer contacto con el agua y el segundo del día es a las 15”.

“Entre los cuatro estilos mi fuerte es el Mariposa. Por una obvia obligación los practico a todos pero en el que más fuerte y cómodo me siento es el Mariposa”, sentenció.

Su apellido es el portador del primer puesto en 50, 100 y 200 metros Mariposa a nivel nacional. Así lo carga consigo el exnadador de Echagüe: “No se si me genera una carga pero siempre intento mantener el puesto. No me interesa mucho ser campeón. Mi objetivo es poder bajar mis propias marcas. Es lo que yo busco en cada competencia”.

Laureano Hopmeier 1.jpg Laureano Hopmeier en acción

Laureano Hopmeier y una visión de su futuro

Más allá de su corta edad (16 años), Laureano tiene en claro los objetivos por cumplir de acá en adelante. “En dos años arranco la facultad”, aseguró. “Mi idea, de igual manera, es hacer las dos cosas de forma simultanea. Nadar y poder ir a la facultad”, agregó.

Más allá de los logros adquiridos en tan corta edad, Hopmeier intenta desviar el foco de los títulos y centrarse en disfrutar del deporte que practica desde los dos años. “Tengo objetivos en mente pero primero disfruto el deporte porque sino no tiene sentido practicarlo. Después seguir aprendiendo y llegar lo más lejos que pueda”, contestó.

El fin de semana finalizaron los Juegos Olímpicos de París 2024. “Vi los Juegos”, dijo el nadador. “Es un sueño poder estar ahí. Igual hay que ir de a poco para ver hasta adonde se puede llegar”, cerró.