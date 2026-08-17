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Sergio Busquets vuelve a Barcelona: el nuevo rol que tendrá

La leyenda blaugrana se incorpora al Barça Atlètic como técnico asistente del equipo de Juliano Belletti, mientras realiza el curso de entrenador.

17 de agosto 2026 · 13:49hs
Sergio Busquets vuelve a Barcelona: el nuevo rol que tendrá.

Sergio Busquets vuelve a Barcelona: el nuevo rol que tendrá.

Sergio Busquets vuelve a casa. El histórico centrocampista del Barcelona se incorpora al Barça Atlètic como técnico asistente de Juliano Belletti, dando sus primeros pasos en la dirección técnica mientras realiza el curso de entrenador. El regreso llega tres años después de cerrar su etapa como jugador del primer equipo culé y dos temporadas y media en el Inter Miami antes de anunciar su retiro.

La trayectoria de Busquets en el elenco catalán habla por sí sola. Formado en La Masia, llegó al primer equipo en la temporada 2008/09 y desde entonces se convirtió en una pieza fundamental de una de las épocas más gloriosas del club.

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En 722 partidos con la camiseta blaugrana, el tercero con más participaciones en la historia del club, acumuló 32 títulos: Ligas (x9), Copas del Rey (x7), Supercopas de España (x7), Champions League (x3), Supercopas de Europa (x3) y Mundiales de Clubes (x3). Además, con la selección española ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

Sergio Busquets vuelve a Barcelona: el nuevo rol que tendrá

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Su elegancia, su inteligencia táctica y su capacidad para dar sentido al juego desde el mediocampo lo convirtieron en uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia del fútbol. Ahora esos conocimientos y esa manera de entender el juego pasan al otro lado: Busquets los pondrá al servicio de los jóvenes futbolistas del filial bajo las órdenes de Belletti, con el objetivo de contribuir a su formación y crecimiento.

Sergio Busquets Barcelona Leyenda Histórico
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