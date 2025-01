Las incógnitas de Fernando Gago para el debut de Boca en Copa Argentina

Los cambios de Fernando Gago

Por otro lado, Pintita es un entrenador al cual le gusta modificar el planteo táctico con el correr de los partidos y disponer de cierta versatilidad por lo que para el cotejo ante Argentino podría utilizar cualquiera de los dos esquemas practicados.

A su vez, en el partido ante el conjunto brasileño tanto Tomás Belmonte (mediocampista) como Lucas Blondel (lateral derecho) jugaron en la posición de libero y stopper respectivamente, algo inusual en sus carreras, ya que el DT ve al ex Lanús como una variante de Rodrigo Battaglia, recién llegado de Atlético Mineiro.

Marcos Rojo está en duda

A tres días del debut oficial de Boca por Copa Argentina frente a Argentino Monte Maíz, Fernando Gago estará atento a la posible baja del defensor central Marcos Rojo, producto de una molestia en uno de los tendones sufrida en los últimos entrenamientos del combinado azul y oro.

Si bien no hubo un comunicado oficial por parte del club y desde el entorno Xeneize aseguran que el problema físico no sería de gravedad, lo cierto es que el ex Manchester United todavía no pudo entrenar a la par de sus compañeros.

Con tan pocos días por delante para el comienzo oficial de la temporada 2025, la presencia del zaguero central es una incógnita puertas adentro del conjunto de La Ribera, que será revelada cuando anuncien la lista de convocados para el duelo del miércoles 22 de enero ante Argentino.

Por otro lado, Pintita podrá respirar con algo de tranquilidad ya que el otro defensor central Cristian Lema se recuperó con éxito de la lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, sufrida en el empate 1-1 ante Deportivo Riestra el pasado 27 de octubre, y podría sumar minutos desde el arranque.

Sin embargo, el puesto de marcador central es uno de los puntos débiles en Boca, ya que en el corriente mercado de pases tuvo las bajas de Nicolás Valentini, hacia la Fiorentina, y Aaron Anselmino, quien fue repescado por Chelsea tras haberlo comprado y dejarlo cedido en Brandsen 805.