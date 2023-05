Lara Arener y Francisco Sola, campeones y paranaenses

“La verdad que trabajamos muy duro para lograr esto. Es algo que lo venía anhelando hace tiempo tener la posibilidad de pelear por un título. Trabajamos para esto y no esperaba otro resultado la verdad. No había otra, era ganar o ganarlo”, le dijo a Ovación Lara Arener, representante de Team Espartano de Jairo Suárez y continuó con su relato, porque para festejar antes debió sufrir en el fallo ya que fue dividido: “No fue sencillo. La verdad que la pelea fue muy aguerrida. Fue un combate muy complicado en la cual se nos convocó a las dos porque las dos éramos peleadoras. Para mí realmente es un orgullo haberle sacado el título a la campeona. Ella defendió muchas veces, creo que más de cinco y nadie se lo pudo quitar.

Chito Retamal es su entrenador, pero ese día no estuvo en el rincón porque lo hizo junto a El Espartano que se presentó en el Luna Park. En este sentido dijo: “Y la verdad que se me complicó porque era un conjunto de emociones ya que él está al lado mío hace 10 años. Igualmente traté de estar tranquila y confiada por el trabajo que hacemos todos los días. Sabía que él iba a estar allá en el Luna, pero iba a estar con su corazón al lado mío pensando en mí y así fue. Me dijo, nos llegó tu mensaje Lara sabiendo que lo había ganado y se lloró todo durante media hora en el Luna Park. Y yo también me emocioné y lloré”.

El cinto empuja hacia grandes cosas, es así. “Olvidate esto es un incentivo puro y si totalmente yo creo que a nivel deportivo uno crece muchísimo con algo así a pasos agigantados y te da ganas de seguir por mucho más”, narró y habló de los Regionales en Rosario donde será parte: “Quiero ganar y ganar, pero pasarla bien obvio y disfrutar, pero por supuesto ganar para clasificar y seguir por más.

Más adelante Arener querrá dar el salto al campo rentado, pero lo hará con paciencia. Sí, por supuesto. De hecho no es algo a muy largo plazo que tenemos planeado. Con esta es mi pelea número 23, de las cuales llevo 18 ganadas, 1 empate y 3 perdidas. Y bueno, quiero sumar algunas más y después sí, ya daré el gran paso”.

Panchito, ganador

Francisco Sola también habló con Ovación: “Y este título para nosotros significa mucho porque cerramos una etapa a nivel amateur que dejamos grandes peleas, peleamos con grandes rivales y en lo personal cierro de la mejor manera la etapa amateur”, sostuvo el representante del Team Peligro de Wenceslao Mansilla. Luego analizó el pleito: “La pelea fue una pelea dura la verdad donde el rival por algo era el campeón. Era más alto la verdad y sorprendió su altura. Creo que ha sido uno de los rivales que más fuerte le sentí la mano, pero pudimos desenvolvernos bien gracias a Wence, al rincón, que veníamos haciendo todo el trabajo con Mateo y Ale en el gimnasio. Pudimos conectar buenas manos, acortar las distancias y trabajarlo bien. Y casi lo tuvimos en dos o tres ocasiones de la pelea. Lo tuvimos a punto del nocaut, pero bueno, lo importante es que conseguimos la victoria y dejamos las cosas bien en claro, que nosotros tenemos que ser campeones”.

FRANCISCO SOLA.jpg

Respecto de su futuro, no dudó: “Lo que veníamos planificando con el equipo era que todo salga bien en estas últimas peleas, ganar el título y así poder retirarnos como campeones para hacer el paso al profesionalismo. Ya si Dios quiere, esta semana empiezo a hacer los trámites de la licencia y bueno, esperar a que nos salga una buena pelea para hacer el debut profesional. Y uno siempre aspira a obtener grandes peleas con buenos rivales, salir al exterior, hacernos conocidos y que dejemos una huella en el deporte para que se acuerden de este nombre”.

No pudo

Por otra parte también se presentó en Colón otro paranaense. Se trata de Nicolás Pagliaruzza quien se enfrentó ante el campeón de la categoría hasta 56 kilos, el uruguayense Lino Valdez. Este combate no tuvo título en juego. El de Paraná dejó una buena imagen, pero a Paya no le alcanzó para traerse la victoria.