Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

19 de febrero 2026 · 10:41hs
El temporal de viento y lluvia causa estragos en Paraná. Imágenes enviadas a la Redacción de UNO por los propios vecinos dan cuenta de como una mujer fue rescatada debajo de un auto en la zona de Pascual Palma, ente 25 de Mayo y Echagüe. En otro punto de la ciudad, el agua generó un alud de basura en el arroyo Colorado. Mientras tanto, en el arroyo Las Viejas sigue la búsqueda de una madre y su hija aún fueron arrastradas por el agua. Cayeron hasta las 10:30 más de 100 milímetros

El gran caudal de agua generó un alud de basura en el arroyo Colorado y según plasmó un vecino, la basura a la altura de avenida Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown. Se puede advertir además que un automóvil quedó varado en medio del agua y los residuos.

Una mujer fue arrastrada por el agua

Una mujer que se dirigía caminando a su trabajo fue arrastrada por la correntada durante el fuerte temporal que afectó Paraná y debió ser rescatada por personal de Bomberos Voluntarios, con la colaboración de vecinos y personas que transitaban por el lugar.

El hecho ocurrió en horas de la mañana sobre calle Pascual Palma, entre 25 de Mayo y Echagüe, donde la gran acumulación de agua generó una corriente que sorprendió a la mujer cuando intentaba desplazarse por la zona. Vecinos y automovilistas que circulaban por el sector asistieron en primera instancia a la mujer, hasta la llegada de los bomberos, quienes lograron ponerla a salvo.

Tras el rescate, la mujer fue trasladada para recibir atención médica, ya que presentaba signos de agotamiento y posibles lesiones producto del arrastre.

