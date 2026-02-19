Paraná: finalmente choferes urbanos adhirieron al paro y no hay colectivos este jueves Desde San José habían anunciado que la huelga general de la CGT no afectaría les servicio en Paraná pero los trabajadores acataron la medida de fuerza 19 de febrero 2026 · 08:53hs

Los choferes de la empresa San José, a cargo del transporte urbano de pasajeros en Paraná, resolvieron finalmente plegarse al paro general de la CGT convocado para este jueves en todo el país y no hay servicio de colectivos en la capital entrerriana. La decisión se conoció en el marco de la medida de fuerza impulsada a nivel nacional en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Paro general La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se sumará al paro general, lo que implicará la paralización de servicios de corta, media y larga distancia, además de combis y subterráneos en todo el país. La protesta fue convocada en coincidencia con el debate legislativo del proyecto impulsado por el oficialismo.

Nuevos colectivos (1).jpeg San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná. En este contexto, la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná había emitido el miércoles un comunicado en el que señalaba que “no se adherirá a la medida de fuerza”. Sin embargo, este jueves decidieron plegarse al paro.