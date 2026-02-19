Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: finalmente choferes urbanos adhirieron al paro y no hay colectivos este jueves

Desde San José habían anunciado que la huelga general de la CGT no afectaría les servicio en Paraná pero los trabajadores acataron la medida de fuerza

19 de febrero 2026 · 08:53hs
Los choferes de la empresa San José, a cargo del transporte urbano de pasajeros en Paraná, resolvieron finalmente plegarse al paro general de la CGT convocado para este jueves en todo el país y no hay servicio de colectivos en la capital entrerriana. La decisión se conoció en el marco de la medida de fuerza impulsada a nivel nacional en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Paro general

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se sumará al paro general, lo que implicará la paralización de servicios de corta, media y larga distancia, además de combis y subterráneos en todo el país. La protesta fue convocada en coincidencia con el debate legislativo del proyecto impulsado por el oficialismo.

En este contexto, la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná había emitido el miércoles un comunicado en el que señalaba que “no se adherirá a la medida de fuerza”. Sin embargo, este jueves decidieron plegarse al paro.

Paraná San José CGT
