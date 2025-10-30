Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Desde las 19, Lanús recibirá a Universidad de Chile en el partido revancha de la semifinal. En el encuentro de ida igualaron 2 a 2.

En el primer partido Lanús ganaba 2 a 0, pero se lo empataron en el final.

Lanús recibirá este jueves a Universidad de Chile, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana. El partido está programado para las 19 en el Estadio Ciudad de Lanús y se podrá ver a través de ESPN, Disney + y DSports. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera.

El Granate intentará conseguir un triunfo frente a su gente, luego del empate 2 a 2 como visitante en la ida, donde se le escapó una ventaja de dos goles.

En su camino a las semifinales, el equipo de Mauricio Pellegrino realizó una muy buena fase de grupos, donde terminó primero en su zona con 12 puntos, mientras que en octavos de final eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero por penales y en cuartos dio el gran golpe ante Fluminense.

El conjunto del sur del Gran Buenos Aires va en busca de su segundo título de esta competición, luego de levantar el trofeo en 2013.

Universidad de Chile, un equipo polémico

Universidad de Chile, por su parte, es el equipo más polémico en esta Copa Sudamericana, ya que avanzó a cuartos de final gracias a la decisión de la Conmebol de eliminar a Independiente por los incidentes que se vivieron en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, mientras que los chilenos solo sufrieron como sanción no poder jugar con público local en su estadio.

Ya en los cuartos de final, el equipo chileno, que ganó este torneo en el 2011, eliminó a Alianza Lima de Perú.