Uno Entre Rios | Ovación | Lanús

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Desde las 19, Lanús recibirá a Universidad de Chile en el partido revancha de la semifinal. En el encuentro de ida igualaron 2 a 2.

30 de octubre 2025 · 08:49hs
En el primer partido Lanús ganaba 2 a 0

En el primer partido Lanús ganaba 2 a 0, pero se lo empataron en el final.

Lanús recibirá este jueves a Universidad de Chile, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana. El partido está programado para las 19 en el Estadio Ciudad de Lanús y se podrá ver a través de ESPN, Disney + y DSports. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera.

El Granate intentará conseguir un triunfo frente a su gente, luego del empate 2 a 2 como visitante en la ida, donde se le escapó una ventaja de dos goles.

Lanús fue visitante ante la  U.

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

diego maradona fue el mas argentino de los argentinos

"Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos"

En su camino a las semifinales, el equipo de Mauricio Pellegrino realizó una muy buena fase de grupos, donde terminó primero en su zona con 12 puntos, mientras que en octavos de final eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero por penales y en cuartos dio el gran golpe ante Fluminense.

El conjunto del sur del Gran Buenos Aires va en busca de su segundo título de esta competición, luego de levantar el trofeo en 2013.

Universidad de Chile, un equipo polémico

Universidad de Chile, por su parte, es el equipo más polémico en esta Copa Sudamericana, ya que avanzó a cuartos de final gracias a la decisión de la Conmebol de eliminar a Independiente por los incidentes que se vivieron en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, mientras que los chilenos solo sufrieron como sanción no poder jugar con público local en su estadio.

Ya en los cuartos de final, el equipo chileno, que ganó este torneo en el 2011, eliminó a Alianza Lima de Perú.

Lanús Copa Sudamericana Universidad de Chile semifinal
Noticias relacionadas
Los trabajos que se hicieron al lado e la Torre Victor, donde estará el nuevo recinto de la técnica.

Sergio Lifschitz: "Creemos que vamos a tener mucha gente"

El vialense Lisandro Alzugaray es una de las figuras de la actual edición de la Copa Libertadores.

Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

En nuevo aniversario del campeonato de Patronato.

Patronato celebra tres años de su histórico título en la Copa Argentina

Racing y Flamengo no se sacan ventajas.

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Ver comentarios

Lo último

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Ultimo Momento
Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos

"Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos"

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Policiales
Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Ovación
Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Rowing y Echagüe disputarán la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Rowing y Echagüe disputarán la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

La provincia
Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Dejanos tu comentario