Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús celebró en el Bajo Flores, donde ganó 3 a 2. Castillo, Izquierdoz y Moreno marcaron para el Granate, mientras que Cuello descontó para el Ciclón.

23 de enero 2026 · 21:21hs
Rodrigo Castillo abrió la cuenta para Lanús.

Rodrigo Castillo abrió la cuenta para Lanús.

En un encuentro cargado de emociones por la primera fecha del Torneo Apertura, Lanús le ganó 3 a 2 a San Lorenzo, en condición de visitante. De esta manera, el Ciclón no pudo comenzar el certamen con una alegría; mientras que el Granate sumó los primeros tres puntos.

El equipo del sur bonaerense se adelantó a los 23 minutos de la etapa inicial, aprovechando una desatención defensiva. Un pase largo habilitó a Rodrigo Castillo, quien picó a la espalda de Gastón Hernández, dejó en el camino al arquero Orlando Gill con un toque y definió cruzado desde un ángulo cerrado para sellar el 1-0.

Esta acción descompensó al local, que empezó a dejar espacios con mayor facilidad en la última línea y, a los 28, Gill le sacó un mano a mano a Eduardo Salvio. Ese despeje al córner derivó en un centro cabeceado en soledad por Carlos Izquierdoz para el 2-0 antes de la media hora de juego.

San Lorenzo buscó pero no pudo

En el complemento, el Cuervo fue en busca del descuento. Alexis Cuello intentó sacar un centro desde la derecha, pero el balón se desvió en la mano de José Canale, por lo que el árbitro del partido, Pablo Dóvalo, no dudó en sancionar penal.

El encargado de ejecutar fue el propio Cuello, que con un toque sutil engañó a Nahuel Losada, puso el 2-1.

De todos modos, Lanús volvió a ampliar la ventaja con una gran jugada colectiva. Luego de una serie de pases, Ramiro Carrera filtró el balón para Marcelino Moreno, quien se sacó un hombre de encima y definió con calidad para decretar el 3-1.

A los 40 minutos, Cuello volvió achicar la desventaja. El delantero llegó con la pelota dominada a la puerta del área y sacó un derechazo cruzado y rasante que dejó sin opciones a Losada.

