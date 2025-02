Lanús goleó sin sobresaltos a General Lamadrid y avanzó de ronda

En el estadio Julio Humberto Grondona, Lanús derrotó con autoridad al equipo que milita en la Primera C por 4-0.

Lanús no dejó lugar a sorpresas y selló su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina con una sólida goleada este miércoles por 4-0 frente a General Lamadrid en el estadio Julio Humberto Grondona. Con un doblete de Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Franco Orozco, el Granate mostró su jerarquía y no permitió que el equipo de la Primera C diera el batacazo en Sarandí. Ahora, el equipo de Mauricio Pellegrino que quiere olvidarse del mal comienzo de semestre en la Liga Profesional, deberá enfrentarse al ganador del duelo entre Vélez y Ferrocarril Midland en la siguiente instancia.