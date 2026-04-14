Uno Entre Rios | La Provincia | contenedores

Incendios de contenedores: un gasto millonario que preocupa a la Municipalidad

Advierten sobre los reiterados focos ígneos en los contenedores de basura, algunos intencionales y otros por negligencia de la ciudadanía.

14 de abril 2026 · 07:10hs
Incendios de contenedores: un gasto millonario que preocupa a la Municipalidad.

Incendios de contenedores: un gasto millonario que preocupa a la Municipalidad.

El paisaje urbano de Paraná muestra algunas mañanas las marcas de fuego de contenedores en lugares estratégicos de algunas cuadras. Lo que comenzó como hechos aislados se ha transformado en una acción que preocupa tanto a las autoridades municipales como a los vecinos de las zonas afectadas.

Solo en el último período, decenas de contenedores –tanto plásticos como metálicos– han sufrido el daño del fuego, dejando focos de basura acumulada y marca permanentes en el asfalto. Muchas veces el foco ígneo se genera de manera intencional, otra por la propia negligencia del ciudadano que tira brasas después de limpiar la parrilla, por insólito que este suene.

Paula Righelato en la redacción de UNO

RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

En el Hogar de Cristo brindan un espacio de contención a personas de diferentes barrios de Paraná

El Hogar de Cristo en Paraná atraviesa una situación crítica y necesitan donaciones

Más allá del acto, íntimamente relacionado con el vandalismo, la problemática golpea directamente las arcas públicas, flacas por cierto, en una época donde el grifo desde la Nación sufrió un cierre en la llave de paso.

Es que la reposición de cada unidad implica una inversión que se cuenta en varios dólares, en un contexto donde la logística de limpieza ya se encuentra exigida. Mientras tanto, los Bomberos Zapadores deben acudir con frecuencia a sofocar estos incendios que, por la toxicidad del material quemado y la cercanía con vehículos estacionados, representan un peligro latente para la seguridad de los barrios.

Contenedores quemados: serias consecuencias

Estas acciones pueden acarrear múltiples inconvenientes como se enumeró más arriba porque existe el riesgo de propagación del fuego a propiedades y autos. Además, de la emisión de humo tóxico por la combustión de residuos y plásticos.

El pedido desde la Municipalidad es extremar los cuidados, evitando desechar materiales inflamables o brasas mal apagadas. Asimismo, ante cualquier movimiento sospechoso o principio de incendio, se insta a comunicarse de inmediato con los números de emergencia (911) para actuar de manera preventiva y proteger el mobiliario que pertenece a todos los paranaenses.

Pedido desde la comuna

En relación a este tema, el coordinador de Servicios Públicos del municipio, Walter Clivio, explicó: “Es fundamental que las comisiones vecinales y también los vecinos particulares realicen la denuncia correspondiente ante cada hecho de quema o de rotura de los contenedores de la zona donde residan”.

Y enseguida amplió: “Es importante, nosotros necesitamos ese registro para tramitar la reposición mediante el expediente adecuado; de lo contrario, el recambio se realiza, pero no queda asentado formalmente el motivo del daño patrimonial”.

En otro tramo destacó: “Además, pedimos a quienes tengan cámaras de seguridad en sus domicilios y hayan captado actos intencionales, que nos faciliten ese material para adjuntar a las denuncias”.

Y amplió: “Esto nos ayuda a tener un control real sobre lo que sucede en cada una de las calles paranaenses, distinguiendo si el incendio fue un acto vandálico o una negligencia por el arrojo de brasas mal apagadas, por ejemplo”.

Por último, el funcionario se refirió a los costos que debe asumir la Municipalidad de Paraná cada vez que hay que reponer un contenedor: “Los valores son oscilantes, van de 400 a 500 dólares aquellos que son de 1.100 litros, los que generalmente se ven en los barrios, en tanto que los que puede verse en el microcentro, que son de 3.200 litros, esos tienen un valor que ronda los 2.500 y 3.000 dólares.

Producción: Álvaro Moreyra

contenedores fuego Paraná
Noticias relacionadas
Se esperan fuertes tormentas en gran parte de Entre Ríos.

Entre Ríos bajo una alerta amarilla por tormentas para este martes

El movimiento del puerto de Concepción del Uruguay.

La actividad portuaria se intensifica con todo en Concepción del Uruguay

Rosario Romero presente en la plaza inagurada en Paraná

Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

Martín Oliva advirtió que la reforma previsional se trasladará el ajuste a los empleados públicos. 

Reforma previsional: Martín Oliva advirtió que se trasladará el ajuste a los empleados públicos

Ver comentarios

Lo último

RIMI para pymes: se pone en marcha nuevo régimen de inversiones

RIMI para pymes: se pone en marcha nuevo régimen de inversiones

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Ultimo Momento
RIMI para pymes: se pone en marcha nuevo régimen de inversiones

RIMI para pymes: se pone en marcha nuevo régimen de inversiones

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Policiales
Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Piden captura internacional de un hombre por el crimen del sereno de Colón

Piden captura internacional de un hombre por el crimen del sereno de Colón

Colón: el cuerpo hallado en una construcción sería del sereno

Colón: el cuerpo hallado en una construcción sería del sereno

Trasladan al narco Daniel Tavi Celis a la Unidad Penal N° 8 de Federal

Trasladan al narco Daniel Tavi Celis a la Unidad Penal N° 8 de Federal

Ovación
Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Capibaras XV ganó un partidazo a Tarucas en Rosario

Capibaras XV ganó un partidazo a Tarucas en Rosario

La provincia
RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

El Hogar de Cristo en Paraná atraviesa una situación crítica y necesitan donaciones

El Hogar de Cristo en Paraná atraviesa una situación crítica y necesitan donaciones

Incendios de contenedores: un gasto millonario que preocupa a la Municipalidad

Incendios de contenedores: un gasto millonario que preocupa a la Municipalidad

Entre Ríos bajo una alerta amarilla por tormentas para este martes

Entre Ríos bajo una alerta amarilla por tormentas para este martes

La actividad portuaria se intensifica con todo en Concepción del Uruguay

La actividad portuaria se intensifica con todo en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario