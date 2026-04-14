Incendios de contenedores: un gasto millonario que preocupa a la Municipalidad.

Advierten sobre los reiterados focos ígneos en los contenedores de basura, algunos intencionales y otros por negligencia de la ciudadanía.

El paisaje urbano de Paraná muestra algunas mañanas las marcas de fuego de contenedores en lugares estratégicos de algunas cuadras. Lo que comenzó como hechos aislados se ha transformado en una acción que preocupa tanto a las autoridades municipales como a los vecinos de las zonas afectadas.

Solo en el último período, decenas de contenedores –tanto plásticos como metálicos– han sufrido el daño del fuego, dejando focos de basura acumulada y marca permanentes en el asfalto. Muchas veces el foco ígneo se genera de manera intencional, otra por la propia negligencia del ciudadano que tira brasas después de limpiar la parrilla, por insólito que este suene.

Más allá del acto, íntimamente relacionado con el vandalismo, la problemática golpea directamente las arcas públicas, flacas por cierto, en una época donde el grifo desde la Nación sufrió un cierre en la llave de paso.

Es que la reposición de cada unidad implica una inversión que se cuenta en varios dólares, en un contexto donde la logística de limpieza ya se encuentra exigida. Mientras tanto, los Bomberos Zapadores deben acudir con frecuencia a sofocar estos incendios que, por la toxicidad del material quemado y la cercanía con vehículos estacionados, representan un peligro latente para la seguridad de los barrios.

Contenedores quemados: serias consecuencias

Estas acciones pueden acarrear múltiples inconvenientes como se enumeró más arriba porque existe el riesgo de propagación del fuego a propiedades y autos. Además, de la emisión de humo tóxico por la combustión de residuos y plásticos.

El pedido desde la Municipalidad es extremar los cuidados, evitando desechar materiales inflamables o brasas mal apagadas. Asimismo, ante cualquier movimiento sospechoso o principio de incendio, se insta a comunicarse de inmediato con los números de emergencia (911) para actuar de manera preventiva y proteger el mobiliario que pertenece a todos los paranaenses.

Pedido desde la comuna

En relación a este tema, el coordinador de Servicios Públicos del municipio, Walter Clivio, explicó: “Es fundamental que las comisiones vecinales y también los vecinos particulares realicen la denuncia correspondiente ante cada hecho de quema o de rotura de los contenedores de la zona donde residan”.

Y enseguida amplió: “Es importante, nosotros necesitamos ese registro para tramitar la reposición mediante el expediente adecuado; de lo contrario, el recambio se realiza, pero no queda asentado formalmente el motivo del daño patrimonial”.

En otro tramo destacó: “Además, pedimos a quienes tengan cámaras de seguridad en sus domicilios y hayan captado actos intencionales, que nos faciliten ese material para adjuntar a las denuncias”.

Y amplió: “Esto nos ayuda a tener un control real sobre lo que sucede en cada una de las calles paranaenses, distinguiendo si el incendio fue un acto vandálico o una negligencia por el arrojo de brasas mal apagadas, por ejemplo”.

Por último, el funcionario se refirió a los costos que debe asumir la Municipalidad de Paraná cada vez que hay que reponer un contenedor: “Los valores son oscilantes, van de 400 a 500 dólares aquellos que son de 1.100 litros, los que generalmente se ven en los barrios, en tanto que los que puede verse en el microcentro, que son de 3.200 litros, esos tienen un valor que ronda los 2.500 y 3.000 dólares.

Producción: Álvaro Moreyra