Lanús ganó y agudizó el mal momento de Independiente

En el Libertadores de América, el Rojo buscaba la primera victoria del ciclo de Gustavo Quinteros. Pero no pudo cayó con Lanús 2 a 0.

12 de octubre 2025 · 23:14hs
El entrerriano Walter Bou marcó para Lanús ante Independiente.

El entrerriano Walter Bou marcó para Lanús ante Independiente.

En un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, Independiente perdió 2-0 con Lanús, en condición de local, y continúa sin poder ganar en lo que va del certamen. Con este resultado, el Rojo lleva 13 partidos sin alegrías, marcha último en su zona y profundizó su crisis.

El elenco de Avellaneda tuvo una oportunidad inmejorable a los 10 minutos de juego. Ignacio Pusetto trepó por la banda derecha, se metió dentro del área y, ante la salida de Nahuel Losada, le sirvió el balón a Santiago Montiel. El lateral definió rápido, pero lo hizo desviado.

Ciudad de Bolívar intentará lograr por primera vez en su historia el ascenso que otorga el Federal A.

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

El entrerriano Milton Casco titular en River-.

River Plate no pudo con Sarmiento y consiguió su cuarta derrota al hilo

El Granate aprovechó un error del fondo del Rojo y golpeó primero. Luego de una grave desinteligencia entre Federico Vera y Rodrigo Rey, que no se pusieron de acuerdo para despejar, la pelota le quedó en los pies a Walter Bou, que solo tuvo que empujarla para establecer el 1-0.

Ya en el complemento, el elenco local salió en busca del empate. Antes de los 10 minutos generó dos ocasiones. La más clara estuvo en la cabeza que Sebastián Valdez que conectó un centro desde la derecha y exigió una respuesta de Losada.

Poco tiempo después, el Granate se volvió a salvar. Luego de una serie de cabezazos, ofensivos y defensivos, la pelota se estrelló en el travesaño ahogándole el grito a los de Avellaneda.

El travesaño fue nuevamente protagonista. Leonardo Godoy sacó un remate en la puerta del área y el parante superior le negó el empate al local, que hizo los méritos suficientes para igualar el trámite.

A poco del final, Montiel se fue expulsado en el Rojo. El lateral vio la segunda tarjeta amarilla por una falta en la mitad de la cancha y debió irse a las duchas temprano.

Para sellar el resultado, apareció Rodrigo Castillo. El delantero visitante sentenció la historia con un cabezazo dentro del área chica. Rápidamente, los hinchas del Rojo comenzaron a reprobar al equipo.

Lo que viene para Independiente y Lanús

El próximo compromiso para Independiente será el domingo 19 de octubre ante San Martín de San Juan; mientras que Lanús recibirá a Godoy Cruz en la Fortaleza.

