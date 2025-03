La villaguayense Miriam León volvió a las carreras y se subió al podio

Miriam León se destacó en el Maratón por el Día internacional de la Mujer en San Salvador

A pesar de su regreso después de medio año sin competir, la joven demostró su talento y capacidad física al enfrentar el desafío con gran determinación. Esto no significa solamente una victoria personal, sino también una inspiración para otras mujeres que luchan por destacarse en el deporte. Con su esfuerzo y dedicación, la atleta villaguayense de 33 años sigue demostrando que, con perseverancia, los obstáculos se pueden superar.

Tras su regreso, la villaguayense habló con Diario UNO sobre su rendimiento en la carrera

En declaraciones a UNO, Miriam se mostró muy satisfecha con su rendimiento y relató cómo vivió este regreso a las competencias.

—¿Qué significó participar en esta carrera después de seis meses sin competir?

—Estaba bastante nerviosa, porque aunque confío en el entrenamiento que vengo realizando y sabía que me había preparado bien, no podía evitar pensar en que estuve mucho tiempo sin competir. Mientras tanto, las demás chicas ya venían haciéndolo regularmente, lo que me ponía en una clara desventaja. Sin embargo, el balance fue bastante positivo, ya que también me permitió enfrentarme a mí misma y ver cómo respondía mi pierna, que había sido el foco de mi lesión en septiembre. Lo bueno es que respondió perfectamente y no sentí molestias.

—Considerando el tiempo que pasaste sin correr, ¿cómo te preparaste?

—Desde octubre, cuando pude empezar a entrenar nuevamente, aunque hubo varios días en los que no pude hacerlo, me limité a trotar sin un plan específico, solamente haciendo trotes y algunos cambios de ritmo para no exigir demasiado la pierna. Pero desde finales de enero, empecé a trabajar con Ariel Hosain, de Cronos de Rosario. Comenzó a enviarme planificaciones semanales y la verdad que estar en contacto constante con él ha sido muy satisfactorio. Ariel es un entrenador que escucha a sus atletas, lo cual valoro mucho. Por ejemplo, como yo no vivo del atletismo, hay días en los que me siento más cansada y puedo hablar con él para decirle si podemos modificar algo. Esa comunicación constante es algo que hace mucho tiempo no tenía con un entrenador y realmente lo valoro mucho. También, estoy muy agradecida con Agustina Crosa, mi entrenadora del gimnasio. Al igual que con Ariel, puedo hablar con ella cuando me siento cansada y le pido si podemos modificar algo en el entrenamiento. Tener entrenadores con esa calidad humana te permite prepararte bien y estar en forma. También, quiero agradecerle a mi hermana Adriana León, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, por todo su apoyo en mi recuperación post lesión. Además, me sigue ayudando semana a semana, asegurándose de que mis piernas estén en óptimas condiciones para evitar cualquier complicación.

—Al ser un evento en homenaje al Día Internacional de la Mujer, ¿qué representó para vos?

—La verdad que fue un evento muy lindo, sobre todo porque fue una carrera gratuita en una localidad pequeña. Pero que tuvo la iniciativa de organizar algo así, dándole un espacio especial a las mujeres, que no es algo común en todas las localidades. Fue un evento con regalos, premios y es importante destacar estas iniciativas. Además, el hecho de estar rodeada de otras chicas con las que siempre comparto competencias hizo que la experiencia fuera más que especial.

—Te tocó quedar en el segundo puesto, detrás de Greta Rodríguez, una atleta que se viene destacando hace tiempo, ¿es satisfactorio ver que las nuevas generaciones se están involucrando cada vez más?

—Sí, claro, se lo dije incluso antes de la carrera, mientras estábamos juntas. Le comenté que la había visto correr en Sonder, donde quedó segunda. Sin duda, celebro que haya chicas jóvenes corriendo tan bien y a ese nivel.

—Después de esta competencia, ¿qué nuevas metas te propusiste para lo que resta del año?

—Ahora estoy inscripta para correr los 5 kilómetros de Sonder, en una carrera que también homenajeará a las mujeres. Sin embargo, lo estoy evaluando, porque tengo algunos inconvenientes con el alojamiento. A las carreras las financio yo misma, ya que no tengo patrocinadores, por lo que estoy viendo cómo resolverlo. Respecto al resto del año, mi plan es correr en Rosario una vez al mes, porque el gran objetivo de este año es el Maratón Internacional de la Bandera. Tengo una espina clavada con esa carrera, ya que en 2023 quedé cuarta y no me conformo con eso.