La Selfie a Leandro Factur Pasgal

Leandro Factur Pasgal nació el 3 de septiembre de 1979 en Paraná. A los 15 años se subió a la bici y desde ese momento no se bajó más. Comenzó con el BMX hasta los 25 años y luego se enamoró de la bici de montaña.

Reconocido deportista, tiene su taller y su bicicletería y el domingo será campeón entrerriano de MTB en las barrancas del Parque Urquiza.

Como laburante construyó cuadros, manubrios, horquillas y pedalines de bicicleta. Heredó la pasión de su padre por la herrería y llegó a vender sus productos al exterior: Canadá y Estados Unidos.

Factur, que se ganó el apodo porque cuando se juntaban a andar de pibe siempre comía facturas, representó a la ciudad en las mejores competencias del país. Participó de las Vuelta Altas cumbres, Desafío Río Pinto, el Trasmontaña en Tucumán, entre las más populares.

Este año terminará primero en el entrerriano más allá de la posición por la diferencia que le lleva al resto.

Entre los logros más importante se destaca el cuarto puesto en el Trasmontaña de Tucumán. Una competencia de primer nivel en la que pretende hacer podio en la próxima oportunidad. “Se que lo voy a lograr”, dijo el deportista entrerriano.

factur.jpeg Claudio Esquivel y Factur Pasgal están listos para bajara las sierras tucumanas.

La Selfie

—¿De qué equipo sos hincha?

—De fútbol, cero. De bici soy hincha del equipo del Cannondale Factory Racing. Siempre miro las copas del mundo y sigo a ese equipo.

—¿Un club?

—No tengo?

—¿Un triunfo?

—El Trasmontaña 2019 que lo corrí con un amigo: Claudio Esquivel. Hicimos un re buen tiempo. Estuvimos muy cerca de subir al podio en la carrera más larga de Sudamérica. Subir la podio ahí es el sueño de cualquier deportistas de montaña. Estamos muy cerca y sabemos que el año que viene vamos a subir. Es una carrera que se corre en parejas y lo más difícil es encontrar esa pareja que ande igual que vos durante tres horas de pedaleo al tope y al máximo. Es muy difícil que baje y suba igual que vos.

—¿Un circuito?

—El Trasmontaña de Tucumán.

—¿Un o una compañera de aventura?

—Mi esposa, Laura Rossier.

—¿A quién te gustaría ganarle una carrera?

—No tengo a alguién. Superarme a mi mismo. Corro contra mi mismo.

—¿Una bici?

—Cannondale F-SI.

—¿Una maniobra?

—Willy, una maniobra que me quedó del BMX. Vivía haciendo mortales y un montón de cosas. Hoy ya no me quiero lastimar, me alejé de un montón de cosas. Cuando tengo tiempo y ando con amigos marcho en una rueda kilómetros.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Metafóricamente el gol que más grite fue cuando llegamos con mi compañero Claudio.

—¿Cuáles son los cinco deportistas argentinos que más te gustan?

—Catriel Soto, Agustina Apaza, Carlitos Chevallet, es de Colón, es un chico muy humilde que salió tercero en Canadá. Julio Pasquini de Rosario por su estilo y su andar y Gastón Larralde que tiene un estilo furioso y va con todo. No entrena como lo hace el montón.

—¿Tres del mundo?

—El mejor por lejos, Nino Schurter; segundo Manuel Fumic y tercero: Tinker Juarez a quien tuve el placer de conocerlo el año pasado. Corre para cannondale y vino para Tras Montaña. Tiene 60 años y se sigue manteniendo el nivel y le gana a los más pendejos.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—La mecánica de la bicicleta. Arreglar bicis.

mtb 2.jpeg Factur y Claudio por el sendero.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la muerte, a la enfermedad y a no poder seguir disfrutando de lo que me hace feliz. De este ciclo maravilloso. De no poder andar en bicicleta.

—¿Qué cosas te sacan?

—El desorden.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una auto que al otro día se me fundió.

—¿Una comida?

—La pizza.

—¿Un postre?

—Flan con dulce leche.

—¿Una bebida?

—La Pepsi.

—¿Qué música escuchás?

—Rock and roll: ACDC, Metálica Led Zepelin, Queen.

—¿Una película a serie?

—Me gusta todo lo que es la saga de Start Wars. Estoy esperando que salga la última.

—¿Un viaje?

—Me gustaría viajar a Sudáfrica a correr la carrera más grande por etapas del mundo que es en Ciudad del Cabo. Son siete días en montañas, espectacular con unos paisajes bárbaros.

—¿Una ciudad?

—No una específica, si alguna de la Sierras de Córdoba.

—¿Un lugar para vivir?

—Algún lugar de la provincia de Córdoba.

—¿Un lugar de Paraná?

—En el Tiro Federal, tengo cerca, es perfecto.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Jorge.

—¿Una mujer?

—Mi señora.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Todos mis amigos con los que comparto los fines de semana andando en bici.

—¿Cuántos grupos de Whatssap tenés y cuál es el mejor?

—No tengo muchos grupos porque trabajo con el teléfono por trabajo y me vuelve loco. Así que solo tengo el de los chicos con los que andamos en bicicleta. MTB Momias.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en donde?

—Con mi esposa y mi hija en algún alto en la cima de los Alpes Suizos.

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—Al tiempo que te pone trabas.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Hago lo que me gusta, trabajo de lo que me gusta. No se lo que quisiera ser. Si tuviera que elegir una carrera me cuesta mucho porque nada me gusta. Esto me gusta.

—¿A quién le sacás una roja?

—A la gente envidiosa que critica tu crecimiento sin saber tu sacrificio.

—¿Cuál fue la peor carrera de tu vida?

—La peor carrera fue el Tras Montaña de 2015 que se corrió con lluvia y barro. No se podía pedalear, kilómetros de barro. Todo mal.