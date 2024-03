La Selección Argentina Sub 23 goleada por México

Con goles de Santiago Muñoz -de penal- y dos de Ramiro Árciga, la Selección Argentina dirigida por Javier Mascherano no pudieron con los locales.

En el cierre de la gira preparatoria para los Juegos Olímpicos, la Selección Argentina Sub 23 no pudo con México y cayó derrotada por 2-0 en Puebla. Así, los de Mascherano terminaron con una victoria y una derrota en los dos partidos. Con un equipo distinto al que paró en el primer amistoso ante el mismo combinado, la gran novedad estuvo en la decisión de poner a Nico Paz y Claudio Echeverri como titulares en la Albiceleste. Los talentosos jugadores tuvieron momentos interesantes, pero no fue suficiente para que el combinado nacional se haga con la victoria.