La Selección Argentina entrenó pensando en Chile

Pese a no tener suspendidos ni lesionados, Scaloni suele variar dependiendo del rival y hay un dato clave: en todo su ciclo solo dos veces repitió once de un partido a otro. En este caso, las principales dudas pasan por el lateral izquierdo, donde podría volver a estar Marcos Acuña o meterse Nicolás Tagliafico. Además, hay tres nombres para un puesto: Ángel Di María, Nicolás González o Enzo Fernández. En caso de que el ex River se meta en el once habría un cambio de esquema: se sumaría un mediocampista y quedarían arriba Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, los goleadores en el estreno.

El probable equipo de la Selección Argentina para jugar con Chile

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González o Enzo Fernández.