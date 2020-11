Fútbol

La palabra del médico de Diego Maradona: "Diego no entró con un cuadro de ACV"

Leopoldo Luque habló sobre la salud de Diego Maradona, quien quedó internado en el sanatorio Ipensa de La Plata. "Lo vi desganado, más enojado, a veces no me quería recibir. No había que esperar a que pase algo grave".