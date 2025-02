La IFAB analiza implementar la tarjeta verde y VAR económico

El sistema de Soporte de Video, la alternativa económica al VAR que ya fue probado en los mundiales Sub 17 y Sub 20 de fútbol femenino, que la IFAB estudia implementar.

¿Qué analiza implementar la IFAB?

En primer lugar, se contemplará el cambio a la regla 3 para incorporar la directriz de la "zona exclusiva de capitanes", además de una cuestión vinculada al bote a tierra para el arquero y la regla 8. Al margen de esto, la cuestión más interesante gira en torno a la implementación de la famosa tarjeta verde y el Soporte de Video, una alternativa económica para el VAR.

El Soporte de Video para el Fútbol (FVS, por sus siglas en inglés), supone una alternativa económica al VAR dado que no cuenta con "oficiales de partido de video especializados". Esto deriva en que no exista una revisión automática de todas las jugadas, sino más bien un sistema "on demand". ¿Cómo funcionaría? Serían los entrenadores los encargados de pedir hasta dos revisiones por partido, mostrándole al cuarto árbitro una tarjeta verde que indica la solicitud.

Por lo pronto, se analizará la posibilidad de su implementación a las reglas oficiales, pero lo cierto es que la evaluación responde a un pedido de distintas federaciones internacionales que desean brindar un apoyo tecnológico a sus árbitros, a un costo menor que el del VAR.