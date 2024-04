La historia de esfuerzo y superación de Alejandra Leiva en el box

“Son momentos de superación, de lucha, de no rendirse ni tirar la toalla…En el ring sí se la puede tirar, pero no en la vida. Pasé hambre y frío, andaba de alpargatas porque no podía comprar zapatillas y cuando llovía debíamos poner tarros o fuentes porque teníamos el rancho lleno de goteras. Sin embargo yo soñaba muchas cosas, algunas más grandes y otras más chicas como poder comer o tomar algo”, recordó en diálogo con UNO.

“Sabía que para poder cumplir esos sueños debía luchar duro y para eso estudié –prosiguió su relato–. Me iba a caballo todos los días y recorría nueve kilómetros para poder cursar la secundaria en la Escuela N° 11 Salustiano Segovia de Lucas Norte. Mis compañeros se burlaban porque tenía las zapatillas rotas y, más allá de que me dolía, no impidió que siguiera yendo. Me levantaba a la 5 de la mañana, volvía a las 15 y tenía que seguir porque en el campo se trabaja”.

Alejandra también destacó los valores que le transmitieron sus padres: “Me enseñaron a trabajar. A los nueve años ya colaboraba en mi casa. Sabía coser, lavar, trapear y cocinar”.

Además la pugilista quiere ayudar a otras personas desde su experiencia de vida: “El trabajo es dignidad, salud y superación. Es llegar a ser alguien en la vida. Se puede salir adelante soñando y teniendo fuerzas en el corazón. Cada vez que puedo le digo a alguien ‘luchá por tus sueños, que nadie te los quite. La vida es una sola y es cortita...aprovechala porque se nos va’. Lo hago porque todos alguna vez nos hemos sentido pisoteados, cansados, desanimados y ahí es cuando más tenemos que convencernos de que podemos salir adelante”.

Sus inicios en el box

Gimnasio Rural.jpeg La Joyita Leiva entrenando bajo la atenta mirada de su técnico. Una cola de tornado voló el gimnasio que tenían y debe practicar al aire libre.

Leiva contó que se metió en el deporte siguiendo los pasos de su hermano.

“Emiliano fue quien me introdujo en el boxeo. Él fue boxeador amateur, le iba bien pero sufrió una lesión en su vista y no pudo llegar a profesional. Realizó el curso de técnico, se recibió y empecé a entrenarme con él. Montó su gimnasio, el Zurdo Box, que es muy humilde con una bolsa y una perita colgada de un árbol, y con eso empezó a trabajar. Pudimos ir incorporando elementos y montamos un pequeño gimnasio, pero una cola de tornado lo voló. Guardamos los elementos que rescatamos bajo techo y entreno al aire libre, sin importar si llueve o no. Cada vez que podemos vamos hasta Villaguay, donde Peteco Franco –entrenador de Débora Dionicius– nos está dando una mano. Peleé en Paysandú, Uruguay, y gané. Luego de la victoria volvimos y, como había llovido, entramos caminando. Nos quedamos empantanados pero felices por el triunfo y porque nos esperaron mi esposo, mis hijas y mi padre. Una ducha caliente, mates y tortas fritas. Así fui feliz”.

Daniel Aquino pelea en Canadá

Daniel Aquino en Canada.jpg Daniel Aquino y el jamaiquino Joshua Frazer.

El pugilista paranaense Daniel Aquino se presentará este sábado en el Toronto Casino Resort de la ciudad canadiense de Toronto, donde se enfrentará con el invicto noqueador jamaiquino Joshua Frazer. El combate está pautado a ocho rounds, en la categoría Superwelter.

Aquino, de 56 años, llega a este compromiso con un récord de 21 victorias (14 por nocaut), 16 derrotas (ocho antes del límite) y dos empates. Por su parte, Frazer, de 30 años, ganó en sus nueve presentaciones como profesional, seis de ellas por la vía rápida.