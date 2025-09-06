Se juega la sexta fecha del Torneo Oficial de Damas

Este sábado se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Se jugarán partidos de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.
6 de septiembre 2025 · 10:12hs
Los enfrentamientos serán Estudiantes Negro-Paracao Azul, Capibá RC-Rowing Azul y Talleres Rojo-Tilcara.
Por la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas
Por la sexta fecha jugarán Paracao Amarillo-Estudiantes Amarillo, mientras que por la segunda fecha se enfrentarán Echagüe y La Paz Hockey.