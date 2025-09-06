Se juega la sexta fecha del Torneo Oficial de Damas

Habrá actividad en la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey. También habrá partidos de la Zona Ascenso.

Este sábado se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Se jugarán partidos de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.