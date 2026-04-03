Uno Entre Rios | Ovación | Belén Labriola

La entrerriana Belén Labriola sumó experiencia internacional

La biker Belén Labriola llegó dentro del top 10 en el Masters Mountain Bike World Championships disputado en Chile.

3 de abril 2026 · 17:36hs
La ciclista de Concordia pasó una nueva experiencia dentro del mountain bike.

La ciclista de Concordia pasó una nueva experiencia dentro del mountain bike.

Belén Labriola sumó un nuevo hito en su carrera deportiva al participar por primera vez en el Masters Mountain Bike World Championships, que se desarrolló en Nevados de Chillán, al sur de Chile. En un escenario exigente y de alto nivel internacional, la ciclista de Concordia logró completar la competencia dentro del top 10, ubicándose en el séptimo puesto en la categoría Damas B1.

Belen Labriola
Belén Labriola corrió en Chile.

Belén Labriola corrió en Chile.

Si bien no pudo subirse al podio como en otras competencias a las que tiene acostumbrado al ambiente del ciclismo regional, Labriola destacó la importancia de esta experiencia en su crecimiento deportivo.

Exequiel Bastidas en el podio.

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River se mide con Belgrano.

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“Llegué con las mejores expectativas, tuve muy buenos rivales donde siempre intenté hacer buenas carreras en estos días que me tocó competir”, expresó. La concordiense remarcó además las dificultades del circuito y dijo “traté de ser lo más prolija posible, éramos muchas corredoras, con un circuito muy trabado, con muchas piedras y una parte de velocidad combinada con técnica. Estuvo muy buena esta experiencia”.

El resultado final en Chile

Respecto al resultado final, Labriola reconoció una sensación ambivalente. “Estoy un poco amargada, porque tenía la esperanza de llegar un poco más arriba, pero no se pudo. Fue una carrera muy dura, con mucha altura. Esto es parte de la autoexigencia de un atleta”, dijo a El Concordiense.

No obstante, puso en valor el balance general de su participación. “Sacando lo deportivo, estoy muy contenta en lo humano por representar a la Argentina en mi primer mundial, por terminar dentro de las diez en la general. El resultado es más positivo que negativo, por el lugar de donde vengo, pero uno que es competitivo siempre busca los mejores puestos”, contó.

Cabe destacar que, si bien se trata de su primera experiencia en un campeonato mundial de esta magnitud, Labriola ya había tenido roce internacional durante 2025 en Paraguay, consolidando así un proceso de crecimiento que la posiciona entre las referentes del MTB en la región.

Belén Labriola Chile Ciclista
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