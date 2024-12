La decisión que tomó Pablo Solari pensando en su futuro.

Por lo pronto, el riesgo de que eso ocurra está latente. Con antecedentes que lo convalidan: en los primeros días de febrero, el club rechazó una propuesta del Krasnodar de Rusia (u$s 15M fijos más u$s 5M en objetivos cumplibles). Una cifra impresionante que le habría garantizado a River Plate un ingreso de u$s 12M (tiene el 60% de su ficha).