Paracao y su proyecto para captar chicos y chicas

Paracao hockey 1.jpg La comunidad del hockey en el Club Paracao forma talentos y valores.

—¿Cuál es el objetivo principal de la escuelita de hockey de Paracao?

— La primera meta es sumar la mayor cantidad de chicas y chicos posibles, que se integren al deporte y tenerlos dentro del club 2 o 3 días, que estos puedan desarrollarse en todos sus aspectos. Compartir con chicos 2 horas al día en el club es fundamental para cualquier chico en estas edades. Desde lo deportivo, es poder contar con muchos jugadores, mantenerlos en el club para que empiecen a crear habilidades del deporte. Nuestras categorías infantiles van desde los 4 a 10 años inclusive y se da en ambas ramas. El año pasado terminamos la temporada con más de 80 niñas y niños, nuestra idea es este año poder sumar muchos más.

— ¿Cuál es el enfoque de la escuelita: técnica, táctica, condición física o una combinación de todo?

— Tenemos un proyecto deportivo que se desarrolla en diferentes etapas y cada una de ella tiene diferentes enfoques y objetivos. En la categoría sub 6 buscamos la permanencia en el club y desarrollo de todo tipo de habilidades de las jugadoras/es y situaciones muy básicas desde lo técnico, que se van complejizando en sub 8 para que en la categoría sub 10 se puedan mejorar antes de pasar a la fase 2 de categorías juveniles. Entendemos que en estas edades el rol del juego es fundamental, entonces nuestras actividades en su gran mayoría son jugadas. Tanto en el desarrollo de habilidades físicas como así también en la parte técnica del deporte.

—¿Cómo se evalúa el progreso de los chicos en las formativas?

— Cada uno de los profesores de Educación Física que esta a cargo de las categorías hace una evaluación de cada uno de sus jugadores, como va evolucionando con el tiempo en aspectos técnicos, motrices, sociales, etc.

Paracao apuesta al hockey sobre césped

—¿Cuál es la visión a largo plazo del club para el hockey en Paracao?

— Nuestra visión es seguir creciendo, específicamente en nuestras infantiles que es lo que nos va a dar vida a largo plazo. Hacemos mucho hincapié en esto para poder sostenernos en el tiempo con dos líneas y que en plantel superior y sub 12 este año ya son 3 líneas.

—¿Qué papel juega la escuelita de hockey en el proyecto deportivo del club?

— Sin dudas que uno de los más importantes, si bien todas las categorías son fundamental para el club, esto es nuestro futuro, es lo que nos hace vernos de acá a 5 años y saber que contamos con número importante de jugadoras para mantener nuestras aspiraciones de seguir creciendo.

— Qué objetivos tiene el club para competir a nivel local, provincial o nacional?

—Este año es poder “competir” en Dos Orillas. Cuando hablamos de competir es poder plantarnos contra rivales de jerarquía que vamos a enfrentar como clubes de Paraná, Crai, Quillá en Santa Fe. Sabemos que es un torneo super competitivo y que vamos a tener que entrenar mucho para poder mantenernos. Contamos con un gran compromiso de nuestras jugadoras, y eso nos va a permitir seguir creciendo.

—¿Cómo planean promocionar la escuelita de hockey y atraer a más chicos a la institución?

— Durante el año hacemos diferentes actividades para seguir sumando jugadores/as, este año gracias a la “colonia de vacaciones” del club, que nos abrió las puerta para mostrar el deporte, creemos que vamos a sumar varios chicos y chicas. Intentamos mostrar a todas las personas que vienen al club que somos un club ordenado, que trabaja para seguir creciendo, que nuestras jugadoras y entrenadores tienen valores, que los padres de nuestras jugadoras entienden el rol que ocupan y la importancia de respetar a rivales y acompañar a sus hijos. Creo que esto es lo mejor que podemos hacer para fomentar el deporte en nuestro club y que todos vean como crece de forma ordenada.

—¿Cómo se involucra a los padres y la comunidad en la escuelita de hockey?

— Siempre que tenemos la oportunidad de charlar con los padres, le pedimos que acompañen porque es muy importante para cualquier chico, ver que sus papas están presente y acompañándolos en lo que hacen. Cuando decimos acompañar es sin importa un resultado numérico, sin lecciones de que si jugo bien o mal, es simplemente acompañar y estar para lo que necesite. Hoy vemos muchos padres que se están involucrando y esto para el crecimiento del deporte esta muy bueno.

—¿Qué mensaje quiere transmitir el club a los chicos y sus familias sobre la importancia del deporte y la actividad física?

Lo hablamos a diarios con las y los jugadores, la importancia de venir a entrenar, de sentirse bien haciendo actividad física y un deporte de equipo. Aprender a que con sacrificio los objetivos se consiguen, que no siempre en la vida se gana, si no que muchas se pierde, que hay injusticias como en todos lados, creo que esos mensajes trasmitimos a diarios y es lo que le va quedando a cada uno de los chicos que vienen al club. Pero lo más importante son los vínculos que ellos generan dentro del club y con otros equipos, conociendo nuevos amigos o compañeros que es en fin, uno de los principales objetivos que tiene el deporte amateur y los que nos va a quedar para siempre, mucho mejor que una medalla.

Un club que busca crecer constantemente