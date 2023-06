La Bombonera silbó a los ex jugadores de River

Fue uno de los temas de la semana: la cantidad de ex River invitados a la despedida de Riquelme era un punto que unía este evento con el partido homenaje a Diego Maradona , en La Bombonera . También aquella vez, en el 2001, hubo muchos ex Millonarios presentes. Lo que pasó, en esta ocasión, es que los hinchas xeneizes terminaron silbando a varios de ellos cuando la voz del estadio los mencionó en la previa al partido. Y hasta se repitió durante el juego...

El sábado, en la despedida de Maxi Rodríguez, también se dio esta situación particular de las rivalidades: Angel Di María (también presente en la Bombonera), como ex Central en el Coloso. Al igual que Pocho Lavezzi (otro que metió doblete), quien no jugó en el Canlla pero es confeso hincha de ese club. Sin embargo, los de Newell's no sólo no los insultaron ni los silbaron, sino que Fideo se llevó una enorme ovación. "Hay que dejar de pensar en una o en otra camiseta", dijo el campeón del mundo, conmovido.

Pues bien, esto no fue igual en la Bombonera. Por más que los ex River hayan sido invitados por su máximo ídolo, les hicieron sentir que estaban en un terreno rival. Una situación que, sin dudas, se pudo evitar, teniendo en cuenta que eso jugadores, más allá de haber vestido la camiseta del eterno adversario, vinieron a rendirle honores a Román en su despedida, por haber compartido con él una camiseta común a todos: la de la Selección Argentina.

A Saviola, incluso, lo silbaron también durante el partido, después de intentar picarla en una definición ante Oscar Córdoba. La pelota, finalmente, se fue por arriba del travesaño y ahí la Bombonera reaccionó. Lo mismo pasó cuando Lucho González, otro ex River, marcó el primer gol del partido. Aunque enseguida, el "Dale Booooo" intentó tapar esa respuesta.