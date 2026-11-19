El senador Martín Oliva respaldó a los médicos entrerrianos en el conflicto entre OSER y FEMER

El senador Martín Oliva respaldó a los médicos entrerrianos en el conflicto entre OSER y FEMER

El senador provincial por el departamento Uruguay, Martín Oliva, expresó su solidaridad y respaldo a los médicos entrerrianos en el marco del conflicto entre la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) . Cuestionó las declaraciones que buscan responsabilizar a los profesionales por presuntas irregularidades administrativas en la facturación de prestaciones y sostuvo que “los conflictos se resuelven con diálogo, no con agravios”.

Oliva, quien además es médico cardiólogo, señaló que resulta injusto trasladar a los profesionales las responsabilidades que corresponden a los circuitos administrativos y de facturación de clínicas, sanatorios y entidades prestadoras.

“El médico diagnostica, opera, asiste, realiza las prácticas y deja constancia de su trabajo. Los procesos administrativos y de facturación corresponden a las clínicas, sanatorios y entidades que intervienen en ese circuito. No se puede trasladar automáticamente esa responsabilidad a quien tiene como tarea cuidar la salud de las personas”, expresó.

En ese sentido, remarcó: “Los médicos hicimos un juramento hipocrático para atender y preservar la vida, no para discutir códigos administrativos ni para hacernos cargo de los problemas de facturación de una obra social”.

El legislador aclaró que no cuestiona la realización de auditorías ni la necesidad de controlar el uso de los recursos de la obra social. “Por supuesto que las auditorías son necesarias y nunca pueden ser vistas como amenazas. Nadie puede oponerse a los controles, a la corrección de los errores que puedan producirse ni al cuidado riguroso de los recursos públicos. Pero una cosa es auditar y otra muy distinta es desacreditar a los profesionales, generalizar sospechas y poner en duda la honestidad de toda una comunidad de trabajadores de la salud”, sostuvo.

Oliva también hizo referencia al reclamo de los médicos por el reconocimiento de las prestaciones efectivamente realizadas y por honorarios que están muy por debajo de los valores de referencia.

“No es aceptable convertir un reclamo legítimo por condiciones de trabajo y remuneración en una sospecha generalizada sobre los profesionales”, afirmó.

En esa línea, consideró que los médicos y todos los trabajadores de la salud deben recibir el reconocimiento que merece su tarea. “No se puede pretender sostener una obra social a costa del esfuerzo y la dignidad de quienes garantizan la atención de afiliados y afiliadas”, señaló.

Finalmente, Oliva llamó a recuperar los canales de entendimiento entre las partes, especialmente ante la próxima revisión de la medida por parte de FEMER.

“La salud no es un estado ideal ni una noción abstracta, es una construcción cotidiana que necesita diálogo, responsabilidad y soluciones. Descalificar a quienes reclaman o poner bajo sospecha a quienes todos los días sostienen la atención de la salud no contribuye a encontrar soluciones. Por el contrario, profundiza las diferencias y aleja cualquier posibilidad de entendimiento”, concluyó.