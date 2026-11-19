La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) se expresó contra el aumento "en negro" ofrecido por el Gobierno. "Es inconstitucional, injusta y e insensible".

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) se expresó contra el aumento "en negro" ofrecido por el Gobierno. "Es inconstitucional, injusta y e insensible".

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) se expresó contra el aumento "en negro" ofrecido por el Gobierno a trabajadores judiciales. El gremio rechazó la medida que considera "inconstitucional, injusta y e insensible".

"El gobernador Frigerio dispuso, una vez más, aumentos en negro a los docentes entrerrianos a pesar de que la Constitución de la provincia lo prohíbe expresamente en su art. 82, inc. d. Todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones" .

Estos montos en negro (incentivo docente y conectividad, antigüedad de más de 10 años, diferencia hasta el mínimoii) afectan también a todos los jubilados provinciales, que a partir de la reforma regresiva del gobierno, reciben como única forma de movilidad los aumentos del sector docente", indicaron en un comunicado.

Incentivo docente y conectividad entre $200.000 y $340.000; Antigüedad de +de 10 años $50.000; diferencia al mínimo $90.000.

En tanto señalaron que "los trabajadores jubilados judiciales se ven hoy doblemente perjudicados: porque el gobierno les quitó la movilidad de los cargos que lograron en su carrera y sobre los que aportaron, y porque no reciben lo que corresponde a los pagos en negro. Frente a este nuevo acto del gobernador en contra de los jubilados judiciales, AJER expresa el rechazo a una medida inconstitucional, injusta y e insensible".