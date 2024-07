La aventura del paranaense Enzo López por Rumania.

Por otra parte, los comienzos de López en el fútbol profesional no fueron para nada fáciles y debió romper varias barreras para lograr asentarse en un deporte que nunca te regala nada. Comenzó su carrera en las formativas de Sportivo Urquiza y Patronato. Más tarde, aceptó una propuesta para sumarse a Lanús. Pero no pudo debutar en Primera División y pasó la mayor parte del tiempo en la Reserva del Granate.

Hace unos días, el entrerriano Enzo López firmó la extensión de su contrato con la institución hasta junio de 2026

Un repaso de su extensa trayectoria

En la temporada 2019/20 fue cedido a Mitre de Santiago del Estero de la Primera Nacional, con la esperanza de sumar minutos y confianza. Allí, logró disputar cuatro partidos y marcó su primer gol como profesional ante Estudiantes de Buenos Aires en la derrota de su equipo por 3-2 en condición de visitante. Más allá del resultado, el delantero ya comenzaba a pagar con goles.

Cuando parecía que el entrerriano había encontrado su lugar en el mundo, para la temporada 2020/21 fue cedido nuevamente. Pero está vez a Talleres de Remedios de Escalada (en aquel entonces, el Albirrojo competía en la Primera B Metropolitana), donde tuvo una escasa participación, logrando disputar solamente cuatro partidos y sin poder anotar goles.

En 2021 todo fue diferente, se sumó a Los Andes (jugaba en la Primera B Metropolitana) y el esfuerzo, la disciplina y dedicación comenzaron a rendir sus frutos. En el Mil Rayitas disputó 33 partidos y convirtió nueve tantos, incluyendo un triplete ante Deportivo Merlo y un doblete frente a Cañuelas. Su progresión continuó en 2022 en Atlético Güemes, con 26 partidos y cuatro goles en la Primera Nacional.

Llegado el 2023 y tras quedar libre de los Azulgranas, Deportivo Cuenca de la Serie A de Ecuador posó sus ojos sobre el goleador y en dicho club anotó el primer gol de la LigaPro 2023 contra Liga de Quito por la primera jornada del campeonato en la victoria por 2-0 del Expreso Austral. La gran actuación del ex-Lanús lo puso como una de las figuras del encuentro en el que amargó a los Albos de Luis Zubeldía, entrenador que también tuvo pasado por el Granate. Además, debutó internacionalmente en la Copa Sudamericana 2023, donde fueron eliminados en la primera fase tras perder 2-1 frente a Emelec.

Tras analizar varias propuestas junto a su representante, este año le surgió la posibilidad de emigrar al Fotbal Club Botosani de la Liga I de Rumania, aunque la situación no era para nada fácil, el elenco europeo se encontraba en zona de descenso. Pero el entrerriano, que sabe muy bien lo que es pelearla desde abajo, reinventarse en su puesto y afianzarse como titular, no lo dudó. Levantó el teléfono, habló con Juan Cruz Kaprof (el otro argentino que forma parte de las filas del equipo rumano) y el delantero con pasado en River Plate le depositó la confianza necesaria para arribar. Firmó, jugó, pagó con goles y lograron la salvación. Un claro ejemplo de resiliencia.

La palabra del delantero entrerriano

UNO dialogó con Enzo y el delantero expresó sus sensaciones sobre este primer semestre con la camiseta del Fotbal Club Botosani, donde disputó 18 partidos y marcó seis goles.

—¿Cómo te surge la posibilidad de llegar al Fotbal Club Botosani?

—Surgió todo muy rápido. Un día, hablando con mi representante, estábamos definiendo si continuábamos en el fútbol ecuatoriano o buscábamos un club de Argentina y salió la posibilidad de ir a jugar a Rumania, aunque me aclaró que la institución se encontraba en zona de descenso. Pero le expresé que siempre y cuando sea para crecer, iba a donde sea. Quedaban 15 o 16 partidos por disputarse y le dije que le demos para adelante. Hablé con Juan Cruz Kaprof y me dijo que el equipo había mejorado un montón y les faltaba un delantero. Por suerte, se pudo concretar mi llegada y nos pudimos salvar.

—Es una institución muy joven, ¿te motiva la idea de llevarla a lo más alto?

—Es una institución medianamente nueva en el fútbol rumano. Pero bastante conocida en el ámbito local y muy respetada por los rivales. Además, está en una ciudad muy linda, donde es el único equipo importante que hay. Entonces, la gente acompaña mucho y sería muy lindo poder llevarlo a lo más alto. No te sabría decir para que está el club, porque llevo muy pocos meses viviendo en el país. Pero la idea es no volver a pelear los puestos de abajo.

—¿Te costó adaptarte a la cultura rumana?

—Trato de no darle tanta importancia al tema de la cultura y el idioma, ya que son cosas que complican. Solamente me enfoco en entrenar, volver a casa y estar con mi familia, que por suerte la pude traer. Entonces, me aferro a eso y ser profesional, para tratar de rendir los días de los partidos. Por ahí, tener un argentino en el plantel (por Juan Cruz Kaprof), me facilita mucho las cosas, porque uno tiene con quien hablar en el día a día, tomar unos mates y despejarse un poco.

—¿Qué objetivos te propusiste?

—Cuando había empezado el 2024, me había propuesto tratar de encontrar solidez, jugar más de 30 partidos en un año y poder pasar la barrera de los diez goles. Sé que no es fácil. Pero estoy trabajando para eso y trataré de cumplirlo.

—¿Es una cuota pendiente jugar en la Primera División del fútbol argentino?

—No sé si es una cuota pendiente, porque cuando me fui de Argentina, tenía la ilusión de volver rápidamente. Hoy en día, que estoy acá, tengo la ilusión de crecer en este fútbol, tratar de que me vaya bien y buscar mi futuro por estos lados. Pero en algún momento, me gustaría jugar en la Primera División del fútbol argentino.