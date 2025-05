La atleta concordiense Teresita Briozzi deslumbró en Brasil

La atleta concordiense alcanzó nuevas metas en Brasil

La competencia continuó tres días después, con la Etapa 2, donde Briozzi enfrentó nuevos retos. En los 400 metros, terminó en el cuarto puesto, quedando muy cerca de volver a subirse al podio. Sin embargo, en los 200 metros, la entrerriana brilló nuevamente y se quedó con el tercer puesto, sumando una nueva medalla a su cosecha. A pesar de los apretados márgenes de tiempo en ambas pruebas, su rendimiento continuó demostrando su gran consistencia.

Por último, el fin de semana pasado, en el tradicional Loterías Caixa, uno de los torneos más importantes de Brasil y de todo Sudamérica, la joven se enfrentó a las mejores velocistas del continente. En esa prueba, volvió a demostrar su capacidad en los 200 metros, donde se quedó con el segundo puesto, coronando una semana llena de grandes logros.

En total, fueron cuatro podios en tres intensas competencias: dos segundos puestos en los 400 y 200 metros, un tercer lugar en los 200 metros, y un cuarto puesto en los 400 metros. Estos resultados, obtenidos frente a rivales de gran nivel y experiencia, resaltan su dedicación, perseverancia y capacidad para afrontar importantes retos, consolidándola como una de las máximas exponentes del atletismo argentino, con grandes perspectivas de éxito internacional.

Su rendimiento en Brasil no solo es un fiel reflejo de su talento natural, sino también del fruto de una intensa y rigurosa preparación que ha venido desarrollando con disciplina, constancia y un profundo compromiso durante los últimos meses. Cada competencia en la que participó no solo le permitió sumar valiosa experiencia, sino también continuar puliendo aspectos técnicos específicos de su desempeño, fortaleciendo tanto su confianza como su proyección internacional de cara al futuro. Con la mirada puesta en los próximos desafíos de alto nivel, sigue trabajando con determinación, enfoque y pasión para alcanzar sus ambiciosas metas deportivas.

Estos resultados no solo la afianzan como una de las mejores velocistas del continente, sino que también la colocan en una excelente posición para enfrentar competencias de mayor envergadura. Con el respaldo de su impresionante actuación, sigue avanzando a paso firme en su carrera deportiva.

Teresita Briozzi compartió con Diario UNO los detalles de su destacada participación

Además de sus destacados resultados, Teresita compartió sus impresiones sobre la gira con UNO, donde habló sobre su rendimiento en Brasil, su preparación y sus objetivos para los próximos desafíos internacionales.

—¿Cómo te sentís después de haber cerrado tu gira en Brasil con cuatro podios?

—Me siento muy feliz, porque veníamos entrenando muy bien. Estaba haciendo entrenamientos sólidos y sentía que era el momento de ir a buscar buenas marcas. El primer día de competencia no fue ideal, llovió y el clima no acompañó. Pero el segundo día mejoró mucho y ahí fue cuando pude superarme y lograr mejores registros. Fue una locura tener tres torneos seguidos, aunque también una oportunidad para demostrar que estoy preparada para esto y salir a buscar lo que me pertenece, lo que sé que soy capaz de alcanzar.

—¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste?

—El mayor desafío fue animarme a ir, porque no recibí apoyo cuando empecé a moverme por todos lados buscando ayuda. Necesitaba pagarme los pasajes y, aunque desde Brasil me ofrecieron el hospedaje, fue muy difícil. Era una oportunidad única, sobre todo porque acá no hay tantos torneos homologados donde podamos competir y buscar buenas marcas. Lo más doloroso fue golpear puertas en mi provincia y recibir un no. Fue algo muy triste y decepcionante.

—En tu opinión, ¿qué te permitió mantener una consistencia tan alta en los 200 y 400 metros?

—La consistencia en los 200 y 400 metros se debe al trabajo que venimos haciendo. La idea inicial era correr los 100, 200 y 400. Pero solo se permitía participar en dos pruebas y como mencioné antes, vengo haciendo entrenamientos muy buenos y eso se refleja en los resultados. Sé que todavía hay mucho margen para seguir mejorando. Hay que seguir compitiendo, seguir creciendo y estoy convencida de que van a llegar resultados aún mejores.

—¿Cuáles son tus próximos objetivos a corto y largo plazo?

—Mis próximos objetivos son seguir compitiendo en los torneos que vienen e ir mejorando mi posición en el ránking. Con estas marcas, ya me ubico entre las diez mejores del mundo. La idea es seguir bajando tiempos y escalando posiciones. Este año se viene el Mundial en India y sería un orgullo enorme poder representar a mi país una vez más.