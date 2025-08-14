La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca "Ahora nos vamos a ver las caras", dijo Raúl Cascini, quien además confirmó que no le hará juicio a la institución presidida por Juan Román Riquelme. 14 de agosto 2025 · 20:57hs

Raúl Cascini ya no es más empleado del conjunto de la Ribera.

Tras la reciente disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Raúl Cascini se despidió de la dirigencia de Boca Juniors con un mensaje controvertido, en donde apuntó contra sus críticos. El ex integrante del Consejo de Fútbol dijo: "no vengo a aclarar nada, ya todos ya saben cómo son las cosas, me fui del club”.

Por otra parte, el ex empleado del Xeneize arrojó una picante frase que amenazó a sus críticos: "Hay que tener cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, amigos, mis padres, y hay cosas que duelen, que me molestan. Entonces ahora, como yo no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo".

En el final de su declaración ante la prensa, Raúl Cascini cerró con unas palabras de agradecimiento a la institución deportiva: “me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo, que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente (Juan Román Riquelme), que es mi amigo".