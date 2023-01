Kick Boxing: Fernando Mansilla rumbo a México.

Y de esta cita será parte The Hunter en lo que será una gran vidriera para el luchador orientado por Alan Preisz. Es que es una gran oportunidad de compartir el cuadrilátero junto a los mejores peleadores del mundo y con ello ganar un contrato Glory impulsando así una carrera a nivel profesional. Este gran evento será realizado en uno de los lugares más espectaculares de la Riviera Maya, el Zanna Tulum que está ubicado al corazón de la jungla en el paradisíaco caribe mexicano donde conviven la naturaleza, el espíritu libre y la tecnología de producción de vanguardia.

fernando mansilla 2.jpg

Mansilla habló con Ovación respecto de esta posibilidad. “Más o menos hace unos 9 ños que estoy en esto, es decir que comencé a entrenar y a los cinco meses hice mi primera pelea. Y en la parte profesional llevo cuatro peleas, gané todas y un a por nocaut. Venimos bien. Yo entreno con el profesor Alan Preisz en su academia así que represento a ese gimnasio”, contó y luego se metió de lleno en lo que será su viaje a suelo azteca. “Nunca viajé, es la primera vez que voy a pelear en el exterior, pero sí tengo varios compañeros que tuvieron la posibilidad de hacerlo en Perú, Tailandia y otros países. Para mi es la primera experiencia internacional así que feliz porque estaba esperando esta oportunidad, una de este tipo. Ni bien nos enteramos que estaba la chance le empezamos a meter fuerte, doble y triple turno. Ahora nos quedan tres semana para cuando llegue la pelea estar lo más listo posible”.

Ser parte de este evento no sólo es un salto internacional sino que es una gran vidriera porque en la WON estarán los mejores y encima junto a Glory. “Lo principal obviamente es ganar, pero la meta además es hacer una buena pelea para que se abran otras puertas. Hay un convenio de WON con Glory que es el evento de más renombre a nivel mundial en lo que es kick boxing así que las puertas que se pueden llegar a abrir son grandes si es que uno hace un buen combate”, sostuvo y de inmediato se describió como luchador: “Tengo un estilo de pelea bastante clásico, nada fuera de lo ortodoxo. No me gustan las combinaciones muy largas, sino dos o tres golpes pero bastantes firmes”.

Alan Preisz es su entrenador y en este sentido Fernando confía de lo que puede salir de este dúo de trabajo. “Estar con Alan es un orgullo y con sus luchadores. Yo además entrené con La Hiela Cosnard y La Topadora Sosa. Giuliana ahora está en México y con Bruno entreno todos los días y el es doble campeón mundial así que para mi es un orgullo así que en este deporte uno sueña con lo mismo que sueñan todos cuando hacen su primer pelea que es llegar a ser campeón mundial u otro título. Si en algún momento llega la posibilidad vamos a estar preparados”.

En México esperan a Mansilla otros paranaenses como Joaquín Navarro y Giuliana Cosnard. “De acá viajo solo y eso para mi es una alegría. Son 10 peleadores de México ante 10 argentinos y nosotros somos uno de ellos. La cartelera es de lujo y poder compartir eso es una locura, no me puedo quejar para nada”.