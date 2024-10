Kevin Zenón sufrió un leve esguince en el tobillo y será baja por un mes

El mediocampista Kevin Zenón, quien se había retirado lesionado en la victoria de Boca ante Gimnasia sobre el final del partido, sufrió un leve esguince en su tobillo izquierdo que lo marginará de los próximos partidos, pero no significará una lesión de suma gravedad y podrá regresar antes de lo que imaginaban puertas adentro.

El mediocampista Kevin Zenón , quien se había retirado lesionado en la victoria de Boca ante Gimnasia sobre el final del partido y el equipo se quedó con diez porque no había más cambios, sufrió un leve esguince en su tobillo izquierdo que lo marginará de los próximos partidos, pero no significará una lesión de suma gravedad y podrá regresar antes de lo que imaginaban puertas adentro.

Kevin Zenón 1.jpg Kevin Zenón sufrió una infracción de Garayalde.

Más allá de que ante el Lobo había arrancado como suplente porque el cuerpo técnico no lo ven en un buen nivel, Zenón es uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel y fue importante en una gran parte del año. El objetivo de Gago era recuperarlo, pero lo perderá durante el próximo mes. En principio, no estará frente a Deportivo Riestra el domingo en La Bombonera. El objetivo es que aparezca -sí o sí- en el duelo de semifinales contra Vélez, que no tiene fecha de disputa, pero será el gran desafío del club en lo que resta de la temporada.

La gravedad de la lesión ya había encendido las alarmas en el cuerpo técnico antes de finalizado el encuentro porque tras la falta desde atrás de Nicolás Garayalde el exvolante de Unión no pudo seguir en la cancha, quedó inmovilizado en el suelo y pidió rápidamente el cambio.

El momento de la infracción

El mediocampista del Xeneize pidió el cambio tras esta falta de Garayalde por un fuerte dolor en su tobillo izquierdo.

Luego de los noventa minutos y antes de los penales, Pintita se quejó con el árbitro Jorge Baliño, quien ni siquiera amonestó al futbolista del elenco platense. "Lo rompieron", le dijo. En el banco de suplentes, mientras era atendido por los médicos, se vio a Zenón entre lágrimas y al dejar el estadio lo hizo con claras muestras de dolor.