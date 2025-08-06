Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido.

Uno Entre Rios | Ovación | Kevin Zenón

El volante de 24 años, Kevin Zenón, le comunicó a la dirigencia de Boca que quiere ser vendido. Es seguido de cerca por el Olympiacos de Grecia.

6 de agosto 2025 · 21:57hs
En las últimas horas, Boca rechazó una oferta formal por Kevin Zenón de parte del Olympiacos de 7 millones de dólares a cambio del 80% de su ficha. Luego de su frustrado intento de salida en el libro de pases anterior, el ex Unión tiene el deseo de emigrar a Europa en este mercado.

Recientemente, Zenón le comunicó a Marcelo Delgado que quiere ser transferido, mientras que la mano derecha de Juan Román Riquelme le manifestó que el club está dispuesto a negociarlo en caso de que el club griego eleve la propuesta.

En un principio, la dirigencia encabezada por Riquelme exige una cifra cercana a su cláusula de rescisión que es de 15 millones de dólares para dejarlo ir, aunque se espera que bajen un poco las pretensiones considerando el deseo del jugador.

Vale la pena recordar que en febrero de este año, el Porto puso sobre la mesa diez millones por la totalidad de la ficha del volante de 24 años (el 20% aún le pertenece a Unión), pero Boca rechazó esta cifra porque estaba por debajo de sus pretensiones.

A principios del 2024, Boca le pagó a Unión cerca de 3.000.000 USD por la ficha del oriundo de Goya, Corrientes, que a lo largo de su primer semestre fue una de las piezas vitales en el esquema de Diego Martínez. Luego, con Fernando Gago y Miguel Ángel Russo, fue bajando el nivel y hasta incluso viene siendo suplente en la consideración.

