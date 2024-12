Kevin Zenón le dio la victoria a Boca sobre Newell's en Rosario

La primera etapa comenzó friccionada en la mitad de la cancha. Tanto, que el lateral izquierdo de Newell’s Leonel Vangioni fue a disputar una pelota en lo alto con Advíncula y al caer se golpeó la zona de la cadera. Para fortuna de la Lepra, el ex River siguió jugando.

El primero en insinuar con el gol fue el local. Doble pared espectacular terminó con una asistencia de taco de Silvetti para Miljevic, que se perdió el gol de manera insólita: pifió el remate. Boca respondió con una chance para Zeballos. Tras un tiro de esquina en el que fallaron un cabezazo, el Changuito recibió en el fondo y buscó fusilar al arquero. Su disparo salió muy desviado.

Posterior a eso, los de Gago llegaron nuevamente tras un jugadón de Fabra que casi terminó en gol de Cavani. El lateral izquierdo avanzó hacia el área y descargó para el uruguayo que controló entre varios rivales y remató, logrando una gran atajada de Josue Reinatti. En el rebote, Milton Giménez pareció haber recibido un claro pisotón que pudo ser sancionado con penal.

Boca era más que su rival pero pecaba de eficacia. En otra de las chances de la primera etapa, Milton Giménez se perdió el gol. Gran pase de Kevin Zenón con tres dedos que dejó mano a mano al delantero, que intentó rematar por encima del arquero, pero la pelota se fue desviada.

En la última del PT, Brey salvó a Boca. Newell’s pasó por el mejor momento del partido sobre el cierre y una volea de Augusto Schott generó la gran reacción del arquero Xeneize, que manoteó al córner.

Para los últimos 45 minutos, el conjunto visitante salió decidido a abrir el marcador. Primero, Insólito gol que erró Milton Giménez. Kevin Zenón asistió de gran manera a Edinson Cavani que no fue egoísta y en vez de buscar un remate directo al arco, lo dejó a su compañero de ataque solo frente al arquero. Sin embargo, el ex Banfield no pudo dominar y le dejó servido el gol a las manos de Josue Reinatti.

El gol Xeneize llegó tras una estupenda asistencia de Changuito Zeballos de tres dedos para la aparición de Kevin Zenón, que solo tuvo que empujar en el segundo palo. Fue una gran jugada colectiva del equipo de Fernando Gago, que comenzó por derecha con pases de Advíncula, Kevin, Fabra por el centro y Pol Fernández.

Después de la conquista, Boca bajó su nivel y se dedicó a defender. Newell’s, por su parte, llegó con mucho empuje. Si bien no es claro en la definición de las jugadas, La Lepra tomó el dominio del partido desde el gol recibido. Boca siente el cansancio en sus delanteros y ya no presiona en salida.

Juan Manuel García se perdió el empate. Tras un pelotazo que no pudo alcanzar a cabecear Giovani Chiaverano, el punta de Newell’s dilapidó una gran chance estando solo casi en el punto penal.

Boca newells 1.jpg Boca y Newell's empatan en Rosario. Prensa Boca

Formaciones para Newell's y Boca

Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Tomás Jacob, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Leonel Vangioni; Mateo Silvetti, Éver Banega, Tomás Pérez, Matko Miljevic; y Juan Ramírez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Jorge Figal, Frank Fabra; Kevin Zenon, Ignacio Miramon, Guillermo Fernández, Exequiel Zeballos; Milton Gimenez y Edinson Cavani. Fernando Gago.