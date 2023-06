Juliette Duhaime encarará citas internacionales Juliette Duhaime prepara citas internacionales. Viaja a Grecia, Portugal, Estados Unidos y Brasil. Antes estuvo en España donde terminó tercera en el podio. Por Andrés Martino 4 de junio 2023 · 08:13hs

Juliette Duhaime encarará citas internacionales.

Tiene tan sólo 25 años. Si bien le faltan cosas por aprender, es una verdadera bestia del Stand Up Paddle. Comenzó acá hace poco más de 6 años y hoy da vueltas por el mundo de la mano de este deporte en diferentes citas internacionales. Juliette Duhaime, norteamericana, pero paranaense por adopción estuvo en UNO y repasó su agenda completa para los próximos dos meses. “Encarando el sueño de competir internacionalmente. Ahora me voy a Grecia a una competencia de la Federación Internacional de Canoas. Luego de eso estaré en Portugal que es la segunda parada del APP. Yo fui a la primer parada del APP que fue en Santa Pola, España y salí tercera en la general entre mujeres muy grosas. Después estará en Oregón, Estados Unidos donde me acompañará Francisco Giusti”, contó feliz por todo y continuó: “Estamos planeando eso y de paso buscando apoyo económico porque necesitamos del municipio y la provincia porque estas competencias tenemos que bancarlas nosotros. En mi caso tengo algunos sponsors que me ayudan con los viajes, con los vuelos, pero después el resto sale de nuestro bolsillo. Igualmente a esto lo hacemos por la pasión que tenemos y nos gusta representar a Argentina a nivel mundial. Por ahora es eso en julio, luego en agosto vamos a Fortaleza, Brasil

Juliette nunca se imaginó viajar por el mundo de la mano del SUP. “La verdad que nunca me imagine que esto sería así, sinceramente. Hace un poco más de 6 años que comencé con este deporte subiéndome por primera vez a una tabla en el río con Francisco y nunca me hubiera imaginado estar viajando así, por el mundo. El año pasado conocí cuatro países haciendo lo que me encanta y encima haciendo podio a nivel mundial y consiguiendo algo de dinero en premios que eso está bueno porque ayuda”.

Carlos Alanis, por nocaut ante Marcos Martínez Central goleó en el Gigante de Arroyito y sigue prendido

juliette duhaime 3.jpg Juan Manuel Hernández / UNO Cumplir sueños y motivar a demás personas a que hagan lo que sientan. Por ahí va su meta. “Esto es un sueño personal, pero de paso a mi me encanta motivar a las personas mediante las redes sociales. Siempre les digo que persigan los sueños y me encanta motivar a la gente y generar un impacto”. Más adelante habló de objetivos deportivos, porque además de viajar Duhaime siempre busca los mejores resultados. “La meta es hacer podio y aprender porque estas carreras son distintas. Ahora tengo tres competencias a favor del viento y se forman olas. Esto es surfear y para ello necesitas resistencia y además habilidad. Todo eso se necesita porque es muy difícil y encima estas corriendo una carrera y uno quiere llegar primero. Me encanta el desafío porque uno no vive en el mar entonces estas cosas se hacen más difíciles. Con ganas de hacer podio y aprender mucho”. juliette duhaime 1.jpg Si bien han compartido mucho, con Francisco Giusti será la primera vez en viajar los dos solos a nivel internacional. Esta idea a Juliette le provoca una gran felicidad. “Con Pancho es la primera vez que vamos solos a competir internacionalmente. Fuimos a Brasil a competir con otros, pero esa será la primera vez solos. Estoy muy feliz por él, porque pude ir. Yo ya estuve en estas competencias, pero me encanta poder compartir esto con el que empecé este deporte. De hecho, cuando estamos en el río, yo le digo a ver vamos a ver quién gana porque yo a veces compito con hombres además de las mujeres. Estará interesante. Yo conozco mucho más la comunidad internacional y por ahí Pancho no tanto. Estoy feliz por él, de poder compartir esto juntos”. Como referente , habló del nivel de las chicas en Paraná. “La verdad que acá las chicas están entrenando duro y tienen buen nivel. Competí contra ellas a principios de este año y la verdad que Lucía Clembosky anda súper bien en sprint y larga distancia. Después está Pilar Colli que es chiquita. A mi me encantaría verlas afuera, que tengan esa oportunidad, pero no es fácil. Ojalá se motiven porque hay un mundo enorme allá afuera. Hay que mandarse y experimentar porque la verdad es increíble. Hay mucho nivel en el mundo y hasta yo estoy aprendiendo y me falta un montón”.