Juegos Evita: el ciclismo definió la etapa Provincial.

Los ganadores de cada categoría fueron: Especialidad 500 Metros Clasificación categoría Sub 14 Damas: Briana Rodríguez (Paraná); Sub 16: María Romero (Nogoyá); Sub 14 Varones: Valentín Castro (Concordia); Sub 16: Nicolás Medina (Nogoyá); Especialidad Carrera a los puntos categoría Sub 14 Damas: Abril Sanabria (Paraná); Sub 16: María Romero (Nogoyá); Sub 14 Varones: Valentín Castro (Concordia); Sub 16; Orlando Mesa (Concordia); Especialidad Scratch clasificación categoría Sub 14 Damas: Abril Sanabria (Paraná); Sub 16: María Romero (Nogoyá); Sub 14 Varones: Valentín Castro (Concordia); Sub 16: Emanuel Gómez (Concordia).