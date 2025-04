"Siempre voy a estar pendiente de River y Racing, voy a seguir el Superclásico , que siempre son especiales, me trae lindos recuerdos y lo vivo como un hincha más", expresó Juanfer en diálogo con Líbero. "Siempre le voy a hacer fuerza a River por todo lo que viví. No me olvido que hay alguien que aprecio mucho como Fernando Gago , y hoy tengo una gran relación con Riquelme. Deseo que sea un buen clásico pero que gane River", agregó.

Juanfer Quintero.jpg Juanfer Quintero palpitó el Superclásico: "Aprecio a Gago y a Riquelme pero que gane River"

Por otro lado, se refirió a la actualidad del equipo de Marcelo Gallardo y las críticas a Miguel Borja. "Las críticas siempre van a estar, depende de uno cómo las asuma, y sobre todo en un club como River, donde todo el mundo opina y siente que tiene la razón. Para estar ahí tiene un mérito grandísimo, no se puede confundir, confiar plenamente en uno. La exigencia siempre está. Es normal que pasen este tipo de cosas", aseguró. "A Borja lo quiero mucho, es muy cercano a mí. Cuando estaba en River influí para que pueda llegar. Lleva más de 50 goles y dicen que no alcanza. Es un juego colectivo y todos tienen que asumir la responsabilidad. Cuando un delantero no hace goles va a ser criticado, pero no es el culpable, ni los compañeros. Es algo que pasa y es normal que aparezcan críticas", completó.

Además, llenó de elogios a Franco Mastantuono. "Tiene un buen presente, pero no hay que olvidar que tiene 17 años. Está bueno que tenga esa rebeldía dentro del campo, pero hay que sacarle la mochila, no es el que va a salvar a River. Lo que le está pasando es algo que el equipo le dio y sería muy bueno que siga con este presente porque tiene un gran futuro. A mí me encanta cómo juega. Eñ día en que el equipo no vaya bien, que no lo confunda esto porque está en proceso de crecimiento", opinó.

Juanfer y el 'pacto de caballeros' con Racing para no ir a River

Luego de ser campeón de la Copa Sudamericana, Juanfer Quintero, que todavía tenía un año más de contrato con Racing, decidió poner fin a su ciclo con La Academia por un problema personal que le exigía estar en su Colombia natal. Tras el cambio de dirigencia, se reunión con Diego Milito, presidente, y Sebastián Saja, director deportivo, acordó su salida a América de Cali y se rumoreó sobre una posible cláusula para que no juegue en River en el corto plazo, algo que descartó pero reveló que hicieron un pacto de caballeros.

"Mi paso por Racing fue muy especial. Fue una situación muy personal, le agradezco a la gente por entender el mensaje. Seguramente si no hubiera tomado esa decisión seguiría en Racing porque tenía un año más de contrato. Mi salida fue así, hoy estoy feliz en América. Tenía varias ofertas pero lo más importante era la estabilidad. Cuando ganamos la Copa Sudamericana sentí que logré algo. Estoy agradecido con Milito y Saja que lo entendieron e hicieron todo para que todas las partes quedaran bien. América me respaldó, me compró, que no era fácil", contó el Líbero.

"Intentaron convencerme de que me quede, estaba el susto de que me vaya a River, pero les di la palabra de que no iba a ir a River. Sé que estaba el morbo, pero hubo un pacto de caballeros, ellos accedieron y nosotros también. No hay nada firmado pero la palabra nos define. Siempre está el morbo porque él acababa de llegar pero yo tenía clara mi decisión después de ganar la Copa Sudamericana", concluyó.