Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Santos tiene nuevo entrenador: Juan Pablo Vojvoda aceptó la propuesta del Peixe y dirigirá al equipo de Neymar que buscará salvarse del descenso y mejorar una pobre campaña en el Brasileirao. El entrenador argentino aceptó la propuesta del club y reemplazará a Cleber Xavier, despedido el pasado domingo tras la dura derrota por 6-0 ante Vasco da Gama.

Vojvoda fue el elegido de la dirigencia, que anteriormente descartó la llegada de Jorge Sampaoli. Luego de varios encuentros entre las partes, este jueves terminarán con la cuestión burocrática tras la respuesta positiva del parte del entrenador.

En Santos esperan al técnico este viernes para firmar su contrato hasta fines de 2026. De todas maneras, su debut en el banco del Peixe llegaría en la fecha 22, el domingo 31 frente a Fluminense. En tanto, este fin de semana, en el encuentro del domingo 24 frente a Bahía, dirigirá Matheus Bachi.

El entrenador argentino fue elegido por varios factores: presenta un perfil reflexivo y equilibrado; tiene la capacidad de trabajar con planteles más "acotadas" y puede buscar opciones de fichajes accesibles teniendo en cuenta la realidad financiera del club, según explicó Globo Esporte.

Además, Vojvoda cuenta con una extensa experiencia dirigiendo clubes argentinos como Newell's, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán y, además de pasar por Unión La Calera de Chile, ya conoce el fútbol brasileño: entre 2021 y 2025 dirigió Fortaleza donde ganó tres ediciones del Campeonato de Ceará y dos Copas del Nordeste.

La preocupante situación de Santos en Brasil

El Peixe se ubica 15º en la tabla de posiciones del Brasileirao con 21 puntos producto de 6 victorias, 3 empates y 10 derrotas. La última caída, 0-6 frente a Vasco da Gama detonó la salida del técncico Xabier.

Luego del partido, Neymar pidió disculpas: "Fue una mierda. Los hinchas tienen derecho a maldecir e insultar gente. Me siento avergonzado. Nunca había vivido algo así en mi vida", manifestó.