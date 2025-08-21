Uno Entre Rios | Ovación | Juan Pablo Vojvoda

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso

Santos tiene nuevo entrenador: el argentino Juan Pablo Vojvoda aceptó la propuesta del Peixe y reemplazará a Cleber Xavier. Dirigirá a Neymar.

21 de agosto 2025 · 20:47hs
Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Santos tiene nuevo entrenador: Juan Pablo Vojvoda aceptó la propuesta del Peixe y dirigirá al equipo de Neymar que buscará salvarse del descenso y mejorar una pobre campaña en el Brasileirao. El entrenador argentino aceptó la propuesta del club y reemplazará a Cleber Xavier, despedido el pasado domingo tras la dura derrota por 6-0 ante Vasco da Gama.

Juan Pablo Vojvoda
Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Vojvoda fue el elegido de la dirigencia, que anteriormente descartó la llegada de Jorge Sampaoli. Luego de varios encuentros entre las partes, este jueves terminarán con la cuestión burocrática tras la respuesta positiva del parte del entrenador.

River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

En Santos esperan al técnico este viernes para firmar su contrato hasta fines de 2026. De todas maneras, su debut en el banco del Peixe llegaría en la fecha 22, el domingo 31 frente a Fluminense. En tanto, este fin de semana, en el encuentro del domingo 24 frente a Bahía, dirigirá Matheus Bachi.

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos

Juan Pablo Vojvoda 2
Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

El entrenador argentino fue elegido por varios factores: presenta un perfil reflexivo y equilibrado; tiene la capacidad de trabajar con planteles más "acotadas" y puede buscar opciones de fichajes accesibles teniendo en cuenta la realidad financiera del club, según explicó Globo Esporte.

Además, Vojvoda cuenta con una extensa experiencia dirigiendo clubes argentinos como Newell's, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán y, además de pasar por Unión La Calera de Chile, ya conoce el fútbol brasileño: entre 2021 y 2025 dirigió Fortaleza donde ganó tres ediciones del Campeonato de Ceará y dos Copas del Nordeste.

La preocupante situación de Santos en Brasil

El Peixe se ubica 15º en la tabla de posiciones del Brasileirao con 21 puntos producto de 6 victorias, 3 empates y 10 derrotas. La última caída, 0-6 frente a Vasco da Gama detonó la salida del técncico Xabier.

Luego del partido, Neymar pidió disculpas: "Fue una mierda. Los hinchas tienen derecho a maldecir e insultar gente. Me siento avergonzado. Nunca había vivido algo así en mi vida", manifestó.

Juan Pablo Vojvoda Santos neymar Brasileirao
Noticias relacionadas
Lisandro Alzugaray, marcó de penal, a los 60 para los ecuatorianos.

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”, enfatizó Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz criticó duramente a Néstor Grindetti

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie.

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Ver comentarios

Lo último

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Ultimo Momento
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

La provincia
Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Dejanos tu comentario