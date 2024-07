Juan Martín Galarraga: "Los viví con mucha expectativa y alegría"

El concordiense Juan Martín Galarraga , preparador físico de Los Pumas 7, vivió su primera experiencia en los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, la alegría no pudo ser completa, ya que el sueño por las medallas quedó truncado luego de la derrota ante Francia por 26-14 en cuartos de final.

Con un clima hostil y ante un Stade de France colmado, el conjunto local dominó por completo al equipo argentino, tal es así que, con tres tries y tres conversiones exitosas, se fue al entretiempo 21-0 arriba. En la segunda mitad, el combinado nacional se ilusionó gracias a los tries de Rodrigo Isgró y Marcos Moneta, para llevar el tanteador a solamente un try de distancia. Sin embargo, los galos dominaron el final del encuentro y con una jugada rápida de Antoine Dupont, cerraron el encuentro.