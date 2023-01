Juan Manuel Lazaneo, el Loco Abreu entrerriano.

— Llegás a Español una entidad con historia, ¿Qué significa eso?

— Estoy muy contento porque llegué a un club que tiene mucha historia. La verdad que agradecido que se me de esta posibilidad de jugar acá. Estoy con muchas expectativas de poder hacer un buen torneo y porque no llevar a otra categoría más arriba al club que es donde se merece estar porque es enorme por su instalaciones y su estadio. Es un club de Primera y estamos para eso acá para que el club crezca y ojalá podamos hacer hacer un buen torneo.

— Son 19 las camisetas que defendiste ¿Qué te dice ese número?

— La verdad es que no soy muy supersticioso con esas cosas. Me gusta el 9 porque es el número que usé toda la vida, pero nada más. Después es un dato que queda ahí para la anécdota.

— ¿Dónde fue tu mejor momento?

— Creo que en Guaraní tuve momentos muy lindos, tanto este torneo como el anterior porque tengo dos procesos ahí, pero también en Deportivo Merlo porque ahí fue el momento a nivel familiar y el que más impactó en mi vida.

JUAN MANUEL LAZANEO 2.JPG Juan Manuel Lazaneo junto a su familia.

— ¿Y el peor?

— Me agarrás frío ahora, pero creo que en todos los clubes uno encuentra un poco de eso porque se trata de eso, de errar, de reinventarse y de seguir intentando porque a la larga con el esfuerzo, como ya sabemos, y con el trabajo es lo que te da poder revertir todo.

— ¿En algún momento pensaste en abandonar?

— Sí lo tuve a ese momento en la pandemia. Yo estaba jugando en el Círculo Deportivo de Mar del Plata y nos agarró la pandemia. Recién había nacido mi hija más chica y fue un momento de quiebre de decir ya está no juego más. Tenía 30 años y fue en ese momento que dije no juego más. Luego, cuando empezó el fútbol, me salió lo de Belgrano donde jugué el Regional y eso me motivó y me devolvió las ganas de querer competir. Llegamos hasta las semifinales con Belgrano, me tocó hacer varios goles, hice un video y de ahí salió lo de Merlo y acá estamos de vuelta.

— En Guaraní también marcaste goles.

— La verdad no los conté porque fueron torneos cortos los que jugué porque fueron Regionales de unas 20 fechas en los dos procesos, pero creo que más de 10 goles seguro que hice, unos 12 o 13.

— ¿Ahora con 32 años la meta es seguir y sumar más clubes?

— Obviamente vamos a romper la barrera de los 20 clubes (risas). Uno planifica, pero después Dios es el que dispone. Mientras las piernas den y la familia acompañe vamos a seguir.