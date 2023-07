Juan Cruz Esquivel: "Mi cabeza está en Patronato"

“Nos vamos muy contentos porque teníamos una deuda en lo grupal y era ganar dos partidos consecutivos. Se nos dio y nos vamos felices”, comenzó el exjugador de Talleres.

En relación a su cuota goleadora, uno de los más desequilibrantes de Patronato contestó: “Me voy contento. Soy un jugador que se reprocha muchísimo las jugadas erradas. A pesar de la clasificación en Colombia me volví un poco amargado por el gol que me había errado. Por suerte hoy tuve revancha, se me dio y convertí dos goles hermosos que sirven para que el equipo sume en la tabla”.

Con respecto a su futuro, Esquivel contó que tuvo charlas con su representante. “Le dije que mi cabeza está en Patronato. Estoy muy confiado en el club. Lo otro se verá pero ya no es decisión mía”, dijo haciendo referencia a Talleres, dueño de su pase y encargado de negociar en caso de que llegue alguna oferta como ocurrió desde Perú, que consultaron por el extremo.

Rodolfo de Paoli llegó a las arcas de Patronato y automáticamente se sintió el golpe positivo desde lo anímico. Cambiar el chip funcionó y así lo explicó el goleador de la tarde de ayer: “De Paoli nos entró en la cabeza. Nos empezó a hablar del juego, del funcionamiento, nos hizo jugar de diferentes maneras, le buscaba la vuelta a diversas jugadas y, por suerte, nos vamos entendiendo cada vez mejor. Se ve reflejado adentro de la cancha, fin de semana tras fin de semana. Es un trabajo arduo el que hace el DT”.

Patronato quedó a tiro de zona de reducido. Solamente dos puntos son los que separan al Rojinegro de Temperley y Nueva Chicago, ambos con 30 unidades. En relación a ello, Juan Cruz contestó que hay que ir partido tras partido, sin desesperar porque las cosas van a llegar con buen trabajo grupal.

“Nos tenemos que meter ahí, en la zona de reducidos”, sentenció.

“Es otra de las deudas que tenemos como grupo y lo vamos a lograr. El partido que viene trataremos de meternos dentro de los ocho mejores”, cerró el autor de 2 goles ante Flandria y uno de los más aplaudidos por la gente cuando finalizó el encuentro.

Se fue De la Riva

El uruguayo Felipe De la Riva dejó de ser ayer el entrenador de Flandria, luego de que el Canario sufriera en Paraná ante Patronato la quinta derrota en seis partidos, lo que lo ubica en el último puesto de la Zona A. La 23ª fecha del certamen fue entonces la última para el técnico de 50 años según lo anunció el propio club de Jáuregui a través de un breve comunicado en el que informó que “Felipe De la Riva dejó de ser el entrenador del primer equipo, de común acuerdo con la comisión directiva”.

“Le agradecemos a él y a su cuerpo técnico por todo el trabajo realizado y le deseamos éxitos en lo que viene”, cerró el texto.