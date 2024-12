Juan Cruz Bustos: "El objetivo era lograr el récord nacional"

"El día que no olvidaré jamás. Es ese día donde las cosas fluyen, donde el universo no tiene otra opción que darte eso por lo que tanto insististe. Y sí, claro que llevó su tiempo, su proceso y su duelo. Pero llegó y hoy escribo estas palabras quizás todavía sin haber procesado por completo todo lo vivido. Podría redactar infinidad de palabras que expresen todo lo que he sentido. Pero me centraré en lo que considero más importante, el logro en sí y todo ese acompañamiento que tuve, porque no olvido, no".

El seguiense sigue dando que hablar

Enorme carrera de Juan Cruz Bustos

El joven recorrió 86,161 kilómetros y se quedó con el campeonato en el 24 hores d’Ultrafons en pista de Barcelona en la categoría de 6 horas. Como si fuera poco, la consagración vino acompañada de dos récords nacionales. Uno en horas y otro en millas.

Este apasionante evento de ultrafondo se desarrolló el sábado 14 y domingo 15 en el estadio Municipal Joan Serrahima. Allí, los participantes se enfrentaron al desafío de correr durante 24 horas seguidas en una pista, donde la carrera se dividió en varias categorías, incluyendo la intensa categoría de 24 horas y la desafiante categoría de 12 horas.

La palabra del protagonista

Tras el logro, UNO dialogó con Juan, que todavía se encuentra recorriendo las calles de España. El entrerriano se mostró muy feliz por haber logrado el objetivo. A su vez, se refirió al tipo de preparación que debió realizar para afrontar un evento tan exigente. Seguidamente, aseguró que venía buscando los récords nacionales hace un largo tiempo y para finalizar, reveló que la segunda y cuarta hora de la competencia, fueron las más duras. A pesar de todo, cerró un año competitivo muy positivo y que fue de menor a mayor.

—Ya habías tenido experiencias previas en este tipo de competencias y esta vez, te pudiste llevar el triunfo, ¿dónde estuvo la clave?

—Si bien, ya había competido en carreras internacionales de este estilo, creo que esta vez la clave fue la perseverancia y experiencia que he ganado durante estos años. Eso me hizo mantener una mentalidad positiva y los ritmos en los momentos más difíciles de la carrera. Después, hay otras cosas que se trabajan, como la alimentación y demás. Pero creo que esos dos factores fueron fundamentales.

—¿Hiciste algún tipo de preparación especial?

—La preparación fue prácticamente similar a lo que veníamos trabajando. Obviamente, con un aumento del volumen de trabajo e intensidad que reflejó lo que iba a ser la prueba. Además, ya venía con una carga importante durante el año y creo que eso me avalaba para llegar de buena manera. También, me venía sintiendo muy bien, este año fue de menor a mayor, así que no, la preparación no fue especial. Simplemente, fue una preparación común, en base y acorde a como veníamos trabajando.

—Lograste un récord nacional en horas y otro en millas, ¿fuiste con la mente puesta en esos objetivos?

—El objetivo era lograr el récord nacional. Lo venía buscando hace mucho y no se me daba por diversas circunstancias. Pero sabía que esta vez llegaba muy bien y esta carrera me iba a beneficiar e iba a ser un lindo lugar para batir estos récords. Por suerte, también lo superé por varios kilómetros y creo que hice un gran papel. De igual manera, sentí que podría haber recorrido unos kilómetros más. Pero la idea era venir, disfrutar, hacer un buen papel y no arriesgar demasiado, por querer siempre un poco más.

—Mientras ibas transitando la carrera, ¿cuál fue el momento más duro que te tocó atravesar?

—La segunda y cuarta hora fueron las más difíciles. En un momento, me encontré frío, tuve que parar varias veces al baño y eso me hizo perder un tiempo. Es algo que te desespera un poco, porque se te van los tiempos. Pero en la tercer hora me recuperé y cerré la primera mitad como lo había planificado, entonces, eso me dejó más tranquilo. A partir de la cuarta hora, donde te empieza a doler todo, hubo un momento en el que quería bajar el ritmo. Fue una lucha contra mi mente. Ahí es donde me di cuenta que el proceso que vengo teniendo es muy bueno e hizo que corra esta carrera con gran altura. Después, en la quinta y última hora, sentí que el trabajo estaba muy bien realizado. Solamente quedaba la frutilla del postre, que era seguir corriendo al mismo ritmo y disfrutar, porque ya se aproximaba lo mejor.

—¿Se puede decir que cerraste un 2024 más que positivo?

—Fue un año de menor a mayor. Tuve muchos altibajos y me costó organizar un calendario fijo. La idea para el año que viene es esa, armar un buen calendario de carreras que me sirvan y hagan crecer. Creo que a partir de ahora esa va a ser mi forma de proceder. Igualmente, cierro el año de la mejor manera, feliz y con la tranquilidad de haberlo dado todo. Soy consciente de que puedo dar más. Pero estoy agradecido, porque termino con salud, logros y el cariño de toda la gente que siempre me apoya. También, agradecido con los patrocinadores, que siempre han estado. Ahora, voy por un 2025 con muchas carreras.