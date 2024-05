José Puppe: "Victoria de Concordia es el justo campeón del torneo"

Su primer partido de playoff, en la zona Costa del Uruguay, finalizó con victoria por 1 a 0 ante Sarmiento de Gualeguaychú. Mismo resultado en la vuelta para meterse en octavos. En esa vía el rival fue Deportivo Urdinarrain, un histórico de la Copa Entre Ríos. Emanuel Monzón convirtió el 1 a 0 en la ida, que se jugó en Concordia. La historia se cerró en Urdinarrain, con el conjunto concordiense manteniendo el 0 y cerrando el pase a cuartos por 2 a 0 en el global.

Central Entrerriano de Gualeguaychú fue la victima del equipo concordiense en cuartos de final. 3 a 0 en casa y 2 a 1 de visitante para sellar la clasificación con un 5 a 1 en el resultado final. En semifinales otro histórico del fútbol entrerriano: Gimnasia de Concepción del Uruguay. Igualdad 0 a 0 en los primeros noventa minutos y triunfo 2 a 0 en el estadio Manuel y Ramón Núñez para instalarse en la gran final.

Allí, el capítulo escrito recientemente. 1 a 0 ante Malvinas, en Concordia, y caída (la primera de todo el torneo) 2 a 1 en La Paz para definir el campeón en los penales. La moneda cayó del lado de los de la Costa del Uruguay que se quedaron con la serie desde los 12 pasos por 4 a 2 para gritar campeón en el estadio de Patronato de La Paz.

El Decano del fútbol Concordiense coronó de esta forma una campaña brillante, donde obtuvo diez triunfos, tres empates y tan sólo una derrota, marcando veintidós goles y recibiendo nueve.

UNO dialogó con José Puppe, entrenador del elenco de la Capital del Citrus, en relación a lo obtenido. “Son muchas las sensaciones que a uno se le pasa por el cuerpo. Nací en este club, me crié en este barrio. Soy hincha, fui jugador. Quedamos en la historia del fútbol de Concordia tras lograr este título tan importante”.

“Victoria hacía más de 17 años que no participaba a nivel provincial. Sabíamos que teníamos un equipo competitivo y que a nuestra zona la teníamos que pasar. En el mano a mano nos tocaron rivales muy duros. Rivales que son históricos en la provincia, siempre pelean algo. Cuando pasamos la semifinal apretamos el acelerador a fondo y dijimos que no se nos podía escapar”, expresó, emocionado, Puppe.

“Victoria partido a partido fue creciendo en este torneo muy duro. Nos hicimos fuertes de local y de visitante. Estos guerreros dejaron todo adentro de la cancha para traer la copa a Concordia”, dijo el entrenador. A su vez, se refirió: “El 8 de diciembre del año pasado Victoria se consagró campeón de la liga local tras 24 años de sequía. Esos mismos jugadores nos representaron en esta copa más algunas incorporaciones de otros clubes para reforzar lo que teníamos que fueron cinco o seis. Formamos un equipo de grandes jugadores, pero sobre todo de personas”.

“A esos mismos jugadores los invitamos para el próximo Regional Amateur. Victoria clasificó y queremos estar a la altura”, agregó.

Por último, expresó: “Somos justos campeones porque fuimos un equipo regular durante todo el torneo. Crecimos muchísimo en relación a los partidos de fase grupo. Nos adaptamos a lo que sucedió día a día. Estos chicos se lo merecían por haber dejado todo dentro de la cancha. Vamos a defender el título el año que viene”.

La palabra del 10

Uriel Olivieri, formado en las inferiores del la institución concordiense, también expresó su felicidad tras lograr el título con el club de sus amores. “Es algo que no se puede explicar. Son muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Es algo lindo que se logró a base de mucho esfuerzo”, dijo, en primera instancia uno de los valuartes del equipo dirigido por José Puppe.

“Victoria es todo para mí”, sentenció. A su vez, agregó: “Soy hincha de este club. Me crié acá. El club me formó como persona y como jugador. Me inculcaron muchos valores y aprendo día a día. Quedar en la historia de Victoria es lo más lindo que me pasó en la vida”.

“Fuimos justos ganadores de este torneo por la superioridad demostrada durante toda la copa. Jugamos de igual a igual en cada partido”, cerró Uriel.

Jugadores

Valentín Principi

Lucas Troncoso

Juan Maghy

Leonardo Sarmiento

Esteban González

Bruno Olivieri

Alexis Monchetti

Franco Gimenez

Federico Quiroz

Uriel Olivieri

Eric Cardozo

Axel Reynoso

Juan Dalmolin

Marcos Buzatto

Wualter Miranda

Marcelo Benítez

Emmanuel Monzón

Ezequiel Acosta