Jornada negativa para Estudiantes y Rowing en el Torneo del Interior.

Estudiantes de Paraná no logró mantener su posición de privilegio en la Zona 2 del Torneo del Interior A y cayó derrotado por 41-15 ante Jockey Club de Córdoba, el actual escolta de la zona. En una jornada complicada para los dirigidos por Pedro Fontanetto, el equipo no logró imponer su juego y cedió la punta, dejando a su rival en lo más alto de la tabla.

El encuentro, disputado en el Parque Urquiza, evidenció las dificultades de Estudiantes, con imprecisiones en el manejo de la pelota y una defensa que, aunque sólida en algunos tramos, no logró contener la efectividad del juego de Jockey Club. El conjunto cordobés aprovechó los espacios y mostró su poderío físico, imponiendo su ritmo durante gran parte del partido. A pesar de los intentos, Estudiantes no pudo reponerse y no logró capitalizar las oportunidades que generó, resignando así el liderazgo de la zona.