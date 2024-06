Jorge Sampaoli recordó su paso por la Selección Argentina

“Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone”, reflexionó en diálogo con el medio español Marca. Y añadió: “Fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió. La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso”.

De todas maneras, fue autocrítico: “Seguro me equivoqué en algunas decisiones y tuve tiempo para reprochármelo”.

Sampa habló de Lionel Scaloni y Lionel Messi

Con respecto al actual DT de la Selección, Lionel Scaloni, que durante su etapa fue miembro de su cuerpo técnico, dijo: "Quise ayudar a un exjugador que empezaba a participar de un proyecto y nada más. Él, en mi cuerpo técnico, participaba más que nada acercándose al jugador. Supo consolidarse en una situación que era favorable”.

Al ser consultado sobre cómo ve a la Selección argentina post Lionel Messi, analizó: “Siempre tiene la capacidad de ser competitiva. Tiene muy buenos jugadores y este proceso le ha hecho muy fuerte como campeón”.