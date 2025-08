Jorge Barrio se llevó la pole en Oberá

Si bien Barrio ya tiene dos victorias en la Clase 3 del TN y ambas fueron con Chevrolet, la de este sábado fue su primera pole con la marca. La única que tenía hasta este fin de semana había sido con un Toyota Corolla en Buenos Aires 2023, cuando se corrió en el circuito Nº 12 pero no se pudo disputar la final debido a las intensas lluvias del domingo.

La palabra de Jorge Barrio

“Salió una gran vuelta, que pude hacer porque me llevó Joel (Gassmann). Estoy recontra feliz porque no es fácil hacer una ‘pole’ y menos en este circuito. Es mi segunda pole en el TN, el año pasado peleé el campeonato pero no pude hacer ninguna ‘pole’. El mérito es triple, no sólo por el lastre que cargamos sino porque veníamos de romper el motor en Termas de Río Hondo”, contó Barrio en Campeones.

Rodrigo Lugón (VW Virtus) consumó con el segundo lugar su mejor clasificación de la temporada, superando el tercer puesto que había logrado en Paraná, en la apertura del campeonato. “Fue una gran clasificación. Aborté el primer intento porque cometí un error en la curva uno, me quedó ese sabor amargo, pero igual estoy contento por el segundo puesto”, indicó el cordobés de la Scuderia Prema de Javier Merlo, quien será su invitado en la carrera de Buenos Aires.

José Manuel Urcera (Ford Focus), que todavía no ganó en lo que va de la temporada 2025, clasificó por cuarta vez en el año entre los tres mejores. “Necesito mejorar el ritmo del auto para que no pase lo que sucedió en Termas de Río Hondo, cuando clasificamos bien pero no pudimos mantenernos en carrera”, indicó el piloto del Larrauri Racing, en alusión a la 14ª posición en la que terminó en Santiago del Estero, donde había clasificado 2º.

El piloto de Crespo, Joel Gassmann, que había sido la referencia en los entrenamientos, ocupó el cuarto lugar en el trazado misionero. Con el Chevrolet Cruze del equipo de Teti quedó a 222/1000 de Barrio.

Julián Santero (Toyota Corolla), el líder del campeonato, clasificó octavo a 372/1000 con 45 kilos de lastre, en una clasificación que tuvo a 16 de los 26 autos encerrados en el primer segundo de diferencia. Con los tres puntos sumados por la pole, Barrio se convirtió en el nuevo escolta del mendocino, a 61 unidades.

Las series de la Clase 3 en Oberá se disputarán este domingo y en esta ocasión, debido a que la cantidad de autos es menor a 30, serán dos y no tres, como ya sucedió en Termas de Río Hondo. La primera se largará a las 10.05, con Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y José Manuel Urcera (Ford Focus) en la primera fila. Rodrigo Lugón (VW Virtus) y Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) partirán adelante en la segunda batería, que comenzará a las 10.35. En tanto que la carrera final se largará a las 13.35.