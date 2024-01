Jonathan Ruiz quiere el cinturón argentino

El sábado 20 de enero Ruiz se presentará en la localidad bonaerense de Cañuelas, donde se enfrentará a 10 rounds con Lucas Argañaraz, oriundo de Esteban Echeverría, con quien disputará el vacante título Argentino de la categoría Súper Welter.

UNO se comunicó con Tin Tin, quien se refirió a esta chance que se le presentó, cómo planea encarar el combate y cuales sus expectativas para este enfrentamiento.

“Estoy preparándome en estos últimos días que me quedan para llegar de la mejor manera a la pelea por el título, que es muy importante para mí. Voy a hacer todo lo posible para poder quedarme con el cinturón. Sólo queda esperar el momento de la pelea y, si Dios quiere, ganar”, contó el concordiense.

Jonathan Ruiz.jpg La pelea de Jonathan Ruiz y Lucas Argañaraz será trasmitida por TyC Sports.

Al ser consultado sobre cómo considera que se desarrollará el enfrentamiento, Ruiz dio un breve adelanto de lo piensa plantear de estrategia: “Yo voy a ir a buscar contraatacar, como siempre hago. Trataré de estudiarlo los primeros instantes de la pelea y lastimarlo con mi potencia en la contra. Yo me siento muy cómodo peleando así, dejando que mi rival trabaje y esperar que deje un hueco para entrar de lleno con toda mi fuerza. Junto con mi equipo lo estamos estudiando y vimos que se cierra mucho. Además, por lo que he escuchado, tiene la derecha pesada. Pero en base a lo que estudiamos de él, trabajamos duro para llegar de la mejor manera”.

Cada vez que Ruiz se sube al ring no hay medias tintas. O noquea o lo noquean. De los nueve éxitos en su palmarés, ocho fueron antes del límite; mientras que sus siete derrotas fueron antes del campanazo final. “He realizado un trabajo en la zona de la cabeza –dijo al respecto–, el cuello y el mentón para poder soportar más los golpes. Si bien la gran mayoría de mis peleas se han definido antes del límite, ya sea que haya ganado o perdido, sé que debo estar preparado por si la pelea llega a las tarjetas”.

El deportista de la Capital del Citrus también destacó la importancia de su triunfo sobre Arregui, el cual consideró clave para que le surja la posibilidad de disputar el cinturón argentino: “Esa pelea me abrió muchas puertas en el boxeo nacional, entre ellas esta posibilidad de disputar el título argentino. Como sabía que él es muy bueno, yo estaba muy pero muy bien entrenado. Me tocó sufrir pero gracias a Dios lo conecté fuerte y pude quedarme con la victoria. De todas formas debo saber que esa pelea ya pasó, gané, estuve contento y festejé, pero no puedo quedarme en eso. Ahora tengo otro compromiso muy importante para mí y quiero aprovecharlo. Todas las peleas son distintas y me estoy preparando muy bien, siempre con la mirada hacia adelante, en nuestro próximo objetivo que es el título argentino”.

Por último contó que ya tiene otros ofrecimientos para luego de su pelea con Argañaraz, aunque no quiere desviarse de su primer desafío: “Me hablaron para volver a pelear después de este combate. Sería en febrero en el corsódromo de Concordia. Pero primero estoy con la cabeza en este compromiso y después veré qué pasa. Sería lindo poder mostrar el cinturón a la gente de mi ciudad, pero para ello primero debo ganarle a Argañaraz. Este año también me gustaría tener la mayor cantidad de combates posibles y, por qué no, esperar que me surja la posibilidad de salir a pelear en el exterior. Para eso debo trabajar duro y hacer bien las cosas”.