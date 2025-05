Joaquín Piñeyro, de Concepción del Uruguay, sueña con el Mundial

Joaquín Piñeyro habló con UNO sobre Boca Juniors, la Selección Argentina Sub 17 y su ilusión mundialista: "Me encantaría que me convoquen al Mundial".

El goleador entrerriano que quiere brillar en el Mundial Sub 17

A partir de ese momento, su evolución ha sido constante. En cada categoría juvenil del club Xeneize dejó su sello: goles, liderazgo y una madurez poco habitual para su edad. En la actualidad, integra la Sexta División, donde es una pieza clave del equipo y ya se perfila para dar el salto a niveles superiores.

El notable rendimiento que mostró no tardó en llamar la atención a nivel nacional. Fue convocado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina Sub 17, liderado por Diego Placente, para integrar la lista definitiva de jugadores que disputaron el Campeonato Sudamericano de la categoría en Colombia. En ese torneo, Piñeyro se lució con dos tantos en cuatro encuentros y se convirtió en una de las piezas ofensivas más peligrosas del combinado Albiceleste.

Gracias a su aporte, el seleccionado juvenil logró clasificarse al Mundial Sub 17 que se disputará en noviembre en Qatar, un certamen que podría ser la vidriera perfecta para este joven entrerriano que no deja de crecer.

Joaquín Piñeyro habló con Diario UNO sobre su presente

En diálogo con UNO, Joaquín reflexionó sobre su presente tras la clasificación al Mundial Sub 17 con la Selección Argentina. De regreso en Boca Juniors, el delantero entrerriano se encuentra enfocado en continuar su evolución futbolística.

—¿Qué significó para vos haber logrado la clasificación al Mundial?

—Significó algo muy importante para mí. En primer lugar, tener el privilegio de representar la camiseta de la Selección Argentina ya fue un honor enorme. Además, lograr la clasificación al Mundial de Qatar con el equipo fue algo hermoso. Sin dudas, es una de las experiencias más lindas que me ha tocado vivir. También fue muy especial porque mis papás pudieron estar presentes y sentir su acompañamiento fue algo inolvidable. Por todo eso, creo que es uno de los logros más importantes de mi vida hasta ahora.

—¿Cuáles son tus objetivos para este año tanto en Boca Juniors como en la Selección Argentina?

—Mis objetivos en este momento son concentrarme en el club, poder aportarle al grupo y al equipo desde el lugar que me toque, ya sea jugando o acompañando. Ojalá podamos salir campeones en mi categoría, porque es algo que venimos buscando desde hace mucho tiempo y que realmente nos ilusiona a todos. En cuanto a la Selección Argentina, me encantaría que me convoquen al Mundial de Qatar, poder formar parte del equipo y, por supuesto, lograr salir campeones, algo que sería único y de lo más lindo que me podría pasar. Además, si se da la posibilidad de hacer un gol, sería un sueño hecho realidad.

—¿Sentís que estás más cerca del plantel de Primera División o preferís ir paso a paso?

—Creo que uno tiene que disfrutar cada etapa. Hoy me toca estar en Sexta División y no hay que apresurar los tiempos. Obviamente, me encantaría poder formar parte del plantel de Primera División, aunque todo llega en su momento. Hay que ir paso a paso, disfrutando el camino y aprendiendo cada día. Es algo que sueño para el futuro. Pero antes que nada quiero valorar y aprovechar al máximo el lugar en el que estoy hoy.

—Sos delantero en un club con una historia enorme en ese puesto, ¿es una presión o una motivación estar en un lugar que ocuparon tantos ídolos?

—No, creo que ocupar este lugar es una gran motivación y ojalá que el día de mañana me toque estar en Primera División, usando la 9 de Boca Juniors. Representar a este club ya es algo hermoso y más aún en mi puesto, donde hubo jugadores tan grandes como Martín Palermo, que sin dudas es un ejemplo a seguir. Creo que hay que enfocarse en lo positivo, confiar en uno mismo y seguir trabajando con humildad y ganas.

—¿Cómo vive tu familia este proceso de ver tus metas acercarse cada vez más?

—Mi familia vive todo esto con mucha tranquilidad y naturalidad. Son situaciones que nos van pasando y que tratamos de disfrutar juntos y aprovechar al máximo. Siempre me acompañan y eso es algo muy lindo tanto para ellos como para mí. Lo viven desde el lugar de padres, siempre tratando de darme consejos desde lo que creen que es mejor y me ayude a crecer. Por suerte, cuento con su apoyo incondicional. Siempre están a mi lado para acompañarme, apoyarme, guiarme y ayudarme a ser la mejor versión de mí mismo.

—¿Qué representa para vos ser un referente de Concepción del Uruguay y demostrar que los sueños de los chicos de tu ciudad son posibles?

—Estoy viviendo algo muy lindo y si pudiera darle un consejo a los chicos que están empezando en el fútbol, les diría que todo es posible. Con esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, disciplina, cualquier sueño se puede alcanzar. Lo importante es dedicarle tiempo, trabajar con compromiso y nunca dejar de creer.